معاون وزير امور خارجه آمريكا ايران را متهم به پنهان كردن برنامه هاي هسته اي خود كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز جان بولتون معاون وزير امور خارجه آمريكا كه در برلين به سر مي برد اعلام كرد: ايران سانتريفوژهايي دارد كه قادر به ساخت يك بمب اتمي مي باشند و اين كشور آنها را از ديد بازرسان سازمان ملل پنهان نگه داشته است.

بولتون گفت: ما شكي نداريم كه ايران هنوز يك برنامه هسته اي را دنبال مي كند.

وي سومين مقام آمريكايي است كه طي دو روز اخير درباره برنامه هسته اي ايران ادعاهايي را مطرح مي كند. پيش از اين جرج بوش رييس جمهور و ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه آمريكا ايران را به نقض تعهدات خود در قبال آژانس بين المللي انرژي اتمي متهم كرده بودند. به نظر مي رسد با اظهارات دو روز اخير مقامات آمريكايي درباره برنامه هاي هسته اي ايران دور تازه اي از اتهامات عليه ايران شروع شده باشد.

درهمين حال كمال خرازي وزير امور خارجه ايران در ايتاليا ضمن تاكيد بر حق ايران براي دست يابي به فناوري صلح آميز هسته اي گفت: آژانس بين المللي انرژي اتمي اگر سوالي در زمينه برنامه هاي هسته ايران دارد و يا شك و شبهه اي در اين زمينه موجود باشد، ايران آمادگي برطرف كردن آنهاست.

وي گفت : ما مصمميم همكاري خود را با آژانس ادامه دهيم.

خرازي با اشاره به اتهامات مقامات آمريكايي و ديگر ديپلماتهاي غربي درباره برنامه هسته اي ايران گفت: افرادي كه چنين اتهاماتي را مطرح مي كنند بايد مدركي براي اثبات اتهامات خود ارائه دهند.

