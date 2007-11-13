غرب باید بر اساس واقعیات تعریف جدیدی از روابط خود با ایران ارائه دهد

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکترغلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی بعدازظهر امروز در دیدار رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس عوام انگلیس از موضوعات مبارزه با مواد مخدر و تروریسم به عنوان مسائل مشترک دو کشور یاد و تاکید کرد : این مسائل می تواند مبنای همکاری جدی و مشترک فیمابین باشد .



دکتر حدادعادل با بیان این که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در غرب به درستی فهمیده نشده است تصریح کرد: غرب باید بر اساس واقعیات ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تعریف جدیدی از روابط خود با ایران بدست دهد.

وی افزود: اگر چشم انداز وسیعی از این واقعیات را در نظر بگیریم می توانیم در مورد بسیاری مسائل از جمله تروریسم و مسئله هسته ای به راه حل مشترک دست یابیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مقررات جهانی و معاهده ان پی تی به تعهدات خود در قبال آژانس بین المللی انرژی هسته ای عمل کرده و خواهد کرد گفت : جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در چارچوب مقررات بین المللی و معاهده ان پی تی هر اقدامی را برای اعتماد سازی پیرامون مسئله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای انجام دهد.

وی در ادامه افزود: فشار کنونی بر ملت ایران در پرونده هسته ای بهانه جویی آمریکا است.

حداد عادل همچنین تهاجم آمریکا و انگلیس به عراق و اشغال این کشور اشتباه بزرگ خواند و گفت: در نتیجه این اشتباه بزرگ جهان شاهد گره کور عراق است .

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: مجالس دو کشور باید برای ایجاد آینده ای بهتر در روابط فیمابین تلاش کنند و به جای تاکید بر مباحث مورد اختلاف به مسائل مشترک بپردازند.

بر اساس این گزارش مایک گیپس رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس عوام انگلیس نیز در این دیدار ، سفر خود به ایران و گفتگو با مقامات کشورمان را بسیار مفید و مهم دانست و گفت: در این سفر پیرامون موضوعات مورد علاقه دوجانبه و تحولات منطقه گفتگوهای مفیدی با مقامات ایرانی داشتیم.

وی تصریح کرد: باید به آینده فکر کرد و پیرامون مسائل اساسی مانند حمایت از دولت منتخب مردم عراق و بازسازی و ایجاد امنیت و ثبات در این کشور همکاری کنیم.

مایک گیپس حمایت کشورش را از استفاده صلح آمیز هسته ای توسط کشورمان در چارچوب مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد تاکید قرار داد.