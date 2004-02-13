آرميتاژ : ايران به تعهدات خود در قبال آژانس عمل نكرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ريچارد آرميتاژ امروز در گفتگو با شبكه راديويي سالمن(salemn) در واشنگتن در دور جديد اتهامات عليه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران گفت: عليرغم توضيحاتي كه اين كشور به جامعه جهاني داده است، به نظر مي رسد ايران هنوز به دنبال دستيابي به تسليحات اتمي است.

وي گفت: ما به دقت مسئله ايران را دنبال مي كرديم و شكي نيست كه ايران به برنامه هاي هسته اي خود ادامه مي دهد.

آرميتاژ در ادامه افزود: ايران كاملا به تعهدات خود در قبال آژانس بين المللي انرژي اتمي عمل نكرده است و لازم است كه مابه همراه دوستان اروپايي خود به تلاشهاي خود در اين زمينه ادامه دهيم تا بتوانيم ايران را به همكاري كامل با آژانس واداريم.

بوش نيز ديروز در اظهارات مشابه اي ايران خواستار ممنوعيت عضويت ايران در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي شده بود. حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه در پاسخ به اظهارات بوش اعلام كرد: جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ از حاميان‌ رژيم‌ عدم‌ اشاعه‌ سلاحهاي‌ كشتارجمعي‌ بوده‌ و مي‌ باشد و نقش‌ عمده‌ اي‌ در تقويت‌ رژيم‌ عدم‌ اشاعه‌ داشته‌ است‌‌. وي با اشاره به اينكه ايران

يكي‌ از قربانيان‌ تسليحات كشتارجمعي است و بر لزوم‌ ايجاد خاورميانه‌ عاري‌ از سلاحهاي‌ كشتارجمعي‌ تاكيد دارد، از برخورد دوگانه‌ بوش‌ و آمريكا با رژيم هاي‌ عدم‌ اشاعه‌ و كنترل‌ صادرات تسليحات كشتارجمعي انتقاد كرد.







