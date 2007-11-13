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۲۲ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۵۴

معاون رایس به پاکستان می رود

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که معاون وزیر امور خارجه این کشور اواخر هفته جاری برای درخواست از رئیس جمهوری پاکستان جهت لغو حالت فوق العاده به اسلام آباد سفر خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، تام کیسی گفت : جان نگروپونته معاون وزیر امور خارجه آمریکا در پایان سفر دوره ای کنونی خود به آفریقا که انتظار می رود جمعه پایان یابد، به اسلام آباد خواهد رفت.

وی افزود: پیش بینی می شود که نگروپونته پایان هفته جاری میلادی وارد پاکستان شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درعین حال نگفت که نگروپونته در اسلام آباد با کدام مسئولان پاکستانی دیدار خواهد کرد. کیسی فقط به این گفته اکتفا کرد که فرصت برای ملاقات نگروپونته با بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان که درشهرلاهور در شرق این کشور به سر می برد، اندک است.

نگروپونته پیام جرج بوش رئیس جمهور و کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه کشورش را به مسئولان پاکستانی منتقل خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت: ما به درخواست برای برگزاری انتخاباتی سالم، آزاد و شفاف ادامه خواهیم داد و خواهان برداشته شدن حالت فوق العاده در پاکستان هستیم.

کد مطلب 585960

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