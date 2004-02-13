غفلت از جوانان خيانت به آينده كشور است

به گزارش خبرگزاري مهر رحيم عبادي در جمع جوانان برگزيده تهران افزود : امروزه نياز به تغييرات بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود زيرا جمعيت جوان كشور خواهان تغيير و پويايي است و غفلت از خواست و نيازهاي آنان در واقع غفلت از آينده جامعه كشور است .

وي ادامه داد : 33 درصد جمعيت كشور جوانان 15 تا29 سال هستند و در حالي كه 68 درصد جمعيت كشور افراد زير 30 سال هستند بنابراين جامعه ايران بيش از هر زمان ديگري بايد الگوهاي رفتاري خود را با نيازهاي جوانان و به خصوص نخبگان جوان هماهنگ كند زيرا توجه به آنان تضمين آينده كشور است .

وي اضافه كرد : مسئولان بايد براي مراقبت از نخبگان اهتمام داشته باشند تا آنها را به راحتي ولو براي رسيدن به قدرت از دست ندهند زيرا اين سرمايه هاي جامعه به راحتي به دست نيامده اند كه به راحتي از دست بروند .

استاندار تهران نيز در اين مراسم گفت : وجود بيش از 20 ميليون جوان در كشور نشان دهنده اهميت توجه بيشتر به آرمانهاي جامعه جوان كشور به خصوص هويت خواهي و ارزشهاي مد نظر آنهاست .

علي اكبر رحماني افزود:جامعه امروز ما گرفتار نابساماني ها ومشكلاتي است كه همه گروهها و افراد مختلف در مقابل آن مسئول هستند اما متاسفانه در بيشتر مواقع سهم بيشتر نارسايي ها به جوانان داده مي شود در حالي كه اين نوع قضاوت بر خلاف انصاف است .

وي ادامه داد : جامعه جوان كشور در مرحله اول يك فرصت است و نبايد با ديدگاههاي تنگ نظرانه بگوييم چون جوانان به آنچه ما مي خواهيم تمكين نمي كنند پس تهديدند .

وي گفت: مسئولان بايد همواره توجه داشته باشند كه كف تلاش جوانان معادل سقف تلاش ديگران است و آنان همواره با تلاش خود توانسته اند بسياري از ناممكن ها را ممكن كنند بنابر اين تا زماني كه در بر خوردها و تعاملات خود با جوانان به تعادل نرسيم مشكلات بر طرف نمي شود .