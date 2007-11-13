رایزنی حکیم با متکی درباره طرح ایران برای حل مسائل عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق امروز در تهران با منوچهر متکی وزیر امورخارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار حکیم مطالبی را در خصوص آخرین تحولات عراق از جمله بهبود امنیت، اوضاع اقتصادی، مسائل مرزی و موضوع شمال عراق عنوان کرد .



وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم خروج اشغالگران از عراق و واگذاری امنیت این کشور به نیروهای بومی عراق اظهار داشت: نیروهای نظامی و امنیتی عراق هم اکنون دارای ظرفیت های لازم برای برقراری و حفظ ثبات و امنیت این کشور بوده و لازم است اشغالگران هر چه زودتر برنامه مشخص و زمان بندی شده خود را برای ترک عراق اعلام کنند.

عبدالعزیز حکیم نیز با تاکید بر توان نیروهای مردمی عراق در کنار نیروهای نظامی این کشور اظهار داشت: تجربه برخی از استانها مانند استان الانبار و همبستگی مردم در مقابله با گروههای تروریستی و برقراری امنیت در آن ناحیه نشان داده است که می توان برای برقراری امنیت و مقابله با تروریسم و خشونت از توانایی و آمادگی مردم و نیروهای محلی در مناطق مختلف عراق بهره مند شد.

متکی همچنین درباره اعلام آمادگی آمریکایی ها برای برگزاری دور جدید گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران در مورد عراق اظهار داشت: آمریکایی ها اگر مایل به گفتگو هستند ، ما به خاطر مردم رنج دیده عراق حاضریم با آنها مذاکره کنیم البته آنها باید همچون گذشته درخواست رسمی خود را ارسال کنند.