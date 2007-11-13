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۲۲ آبان ۱۳۸۶، ۲۰:۵۱

امروز در تهران انجام شد:

رایزنی حکیم با متکی درباره طرح ایران برای حل مسائل عراق

رایزنی حکیم با متکی درباره طرح ایران برای حل مسائل عراق

منوچهر متکی و سید عبد العزیز حکیم درباره اجلاس استانبول و طرح جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل مسئله عراق بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعزیز حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق امروز در تهران با منوچهر متکی  وزیر امورخارجه دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار حکیم مطالبی را در خصوص آخرین تحولات عراق از جمله بهبود امنیت، اوضاع اقتصادی، مسائل مرزی و موضوع شمال عراق عنوان کرد .

وزیرخارجه جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر لزوم خروج اشغالگران از عراق و واگذاری امنیت این کشور به نیروهای بومی عراق اظهار داشت: نیروهای  نظامی و امنیتی عراق هم اکنون دارای ظرفیت های لازم برای برقراری و حفظ ثبات و امنیت این کشور بوده و لازم است اشغالگران هر چه زودتر برنامه مشخص و زمان بندی شده خود را برای ترک عراق اعلام کنند.

عبدالعزیز حکیم نیز با تاکید بر توان نیروهای مردمی عراق در کنار نیروهای نظامی این کشور اظهار داشت: تجربه برخی از استانها مانند استان الانبار و همبستگی مردم در مقابله با گروههای تروریستی و برقراری امنیت در آن ناحیه نشان داده است که می توان برای برقراری امنیت و مقابله با تروریسم و خشونت از توانایی و آمادگی مردم و نیروهای محلی در مناطق مختلف عراق بهره مند شد.

متکی همچنین درباره اعلام آمادگی آمریکایی ها برای برگزاری دور جدید گفتگوها با جمهوری اسلامی ایران در مورد عراق اظهار داشت: آمریکایی ها اگر مایل به گفتگو هستند ، ما به خاطر مردم رنج دیده عراق حاضریم با آنها مذاکره کنیم البته آنها باید همچون گذشته درخواست رسمی خود را ارسال کنند.

کد مطلب 585971

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