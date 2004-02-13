آريل شارون ، دادگاه لاهه را تحريم كرد

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از روزنامه الشرق الاوسط، آريل شارون نخست وزير اسراييل پس از رايزني با شماري از وزيران كابينه خود تصميم به عدم شركت رسمي در جلسات دادگاه بين المللي لاهه گرفت .

ديوان لاهه قرار است به موضوع ساخت غيرقانوني ديوار حائل در مناطق كرانه باختري اشغالي رسيدگي كند. ساخت اين ديوار باعث غصب هزاران هكتار از اراضي فلسطيني و آوارگي و سرگرداني ده ها هزار تن از مردم ساكن اين مناطق خواهد شد.

اسراييل تلاش مي كند كه كشورهاي ديگر به ويژه آمريكا و كشورهاي اتحاديه اروپايي را به عدم حضور در اين دادگاه و تحريم آن متقاعد كند. اما واشنگتن تصميم گرفته است ناظري را به دادگاه اعزام كند.

اسراييل با ارسال يادداشتي به دادگاه لاهه، اين دادگاه را فاقد صلاحيت لازم براي رسيدگي به موضوع ديوار حائل دانست، كاري كه آمريكا، اتحاديه اروپايي و استراليا نيز پيش از اين انجام داده بودند. هرچند كه اتحاديه اروپايي مخالف برپايي اين ديوار است.

انگليس تصميم گرفت كه نماينده دايمي خود را به دادگاه لاهه اعزام كند، روسيه و چين نيز چنين كاري كردند.

