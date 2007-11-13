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۲۲ آبان ۱۳۸۶، ۲۱:۲۲

در قالب اجاره 99 ساله؛

6500 واحد مسکونی در خراسان شمالی ساخته می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی گفت: شش هزار و 500 واحد مسکونی در قالب اجاره ای 99 ساله در این استان در دست ساخت قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد هادی جاوید عصر امروز در نشستی با خبرنگاران در بجنورد اظهار داشت: زمین به سازندگان این واحدهای مسکونی به صورت دولتی و در قالب اجاره ای 99 ساله داده شد.

وی خاطرنشان کرد: این واحدهای مسکونی از طریق شرکتهای تعاونی مسکن در استان خراسان شمالی در دست ساخت قرار دارد و زمین به افرادی از شرکت تعاونی واگذار شده که سابقه دریافت زمین دولتی را نداشتند.

جاوید ادامه داد: در استان خراسان شمالی زمین برای ساخت 34هزار واحد مسکونی در قالب اجاره ای پنج ساله و 99 ساله سازماندهی شده و در اختیار شرکتهای تعاونی مسکن قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: امسال در استان خراسان شمالی 20هزار و 500 واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی ساخته شده و این ساخت و سازها تاثیر زیادی در کاهش قیمت مسکن و زمین در این استان خواهد گذاشت.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی تاکید کرد: اعضای شرکت تعاونی مسکن که زمین دولتی برای ساخت مسکن دریافت کردند حق واگذاری امتیاز خود را به سایر افراد نخواهند داشت و در صورت گزارش شدن این موضوع حق عضویت این افراد در شرکتهای تعاونی مسکن لغو می شود.

کد مطلب 585980

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