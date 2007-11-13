6500 واحد مسکونی در خراسان شمالی ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، محمد هادی جاوید عصر امروز در نشستی با خبرنگاران در بجنورد اظهار داشت: زمین به سازندگان این واحدهای مسکونی به صورت دولتی و در قالب اجاره ای 99 ساله داده شد.

وی خاطرنشان کرد: این واحدهای مسکونی از طریق شرکتهای تعاونی مسکن در استان خراسان شمالی در دست ساخت قرار دارد و زمین به افرادی از شرکت تعاونی واگذار شده که سابقه دریافت زمین دولتی را نداشتند.

جاوید ادامه داد: در استان خراسان شمالی زمین برای ساخت 34هزار واحد مسکونی در قالب اجاره ای پنج ساله و 99 ساله سازماندهی شده و در اختیار شرکتهای تعاونی مسکن قرار خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: امسال در استان خراسان شمالی 20هزار و 500 واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی ساخته شده و این ساخت و سازها تاثیر زیادی در کاهش قیمت مسکن و زمین در این استان خواهد گذاشت.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان شمالی تاکید کرد: اعضای شرکت تعاونی مسکن که زمین دولتی برای ساخت مسکن دریافت کردند حق واگذاری امتیاز خود را به سایر افراد نخواهند داشت و در صورت گزارش شدن این موضوع حق عضویت این افراد در شرکتهای تعاونی مسکن لغو می شود.