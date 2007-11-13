مشرف درباره امنیت زرادخانه هسته ای پاکستان اطمینان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پرویز مشرف در گفتگو با یک رادیوی آمریکایی از وضعیت امنیتی زرادخانه هسته ای پاکستان ابراز اطمینان کرد.

وی در گفتگو با رادیو فاکس نیوز گفت: زرادخانه هسته ای پاکستان تحت کنترل کامل قرار دارد.

"جان بولتون" نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد اخیرا در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی ان ان گفته بود : آمریکا باید از مشرف با وجود اعلام حالت فوق العاده حمایت کند، زیرا این نگرانی وجود دارد که سلاحهای اتمی این کشور به دست افراطیون بیفتد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان نیز روز گذشته در واکنش به اظهارات نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل متحد مبنی بر نگرانی از امنیت زرادخانه هسته ای پاکستان، اطمینان داد که سلاحهای هسته ای این کشور کاملاً ایمن هستند و هیچ خطری درباره افتادن آنها به دست طالبان یا القاعده وجود ندارد.