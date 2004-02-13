ساخت ديوار حائل مغاير قوانين بين المللي است

به گزارش خبرگزاري مهر، ژاك شيراك كه با روزنامه صهيونيستي يديعوت آهارونوت گفتگو مي كرد، اظهار داشت: مسير ساخت اين ديوار املاك هزاران فلسطيني را از آنها مي گيرد و زندگي را بر ملتي كه در حال حاضر در رنج و سختي روزانه زندگي مي كند، سخت تر از قبل خواهد كرد.

شيراك با بيان اينكه مسير كنوني ديوار حائل با قوانين بين الملل مغايرت دارد به اين نكته اشاره كرد كه اروپايي ها در اكتبر گذشته از سازمان ملل خواستند براي جلوگيري از ساخت اين ديواراقدام كند.

اسراييل كه با ادعاي جلوگيري از نفوذ مبارزان فلسطيني شهادت طلب به اراضي اشغالي 1948(اسراييل) قرار بود، ديوار حائل را در موازات خط سبز (حد فاصل مناطق اشغالي 1948 و كرانه باختري) بسازد اما با تغيير مسير آن به عمق كرانه باختري، هزاران هكتار از اراضي فلسطيني ها را غصب خواهد كرد.

شيراك گفت: من تصورم اين است كه ساخت اين ديوار با نقشه كنوني آن احساس جديدي از نااميدي و خشم و نفرت بيشتر را در ميان فلسطيني ها ايجاد مي كند و به راه حل تشكيل دوكشور ضربه مي زند.

شيراك همچنين ابراز عقيده كرد كه اسراييل به تعهدات خود در مورد توقف شهرك سازي در كرانه باختري و برچيدن شهرك هاي پراكنده بر اساس طرح صلح بين المللي عمل كند.

وي در عين حال از فلسطيني ها خواست عليه آنچه وي تحركات گروه هاي تروريستي خواند، اقدام كنند.

موضعگيري شيراك در مقابل ديوارحائل چند روز پيش از سفر موشه كاتساو رئيس رژيم صهيونيستي به پاريس اتخاذ شده است، قراراست كاتساو دوشنبه آينده به فرانسه سفر كند.