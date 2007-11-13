دبیرکل سازمان ملل به لبنان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، این مسئول که خواست نامش فاش نشود، گفت: بان کی مون پنجشنبه به لبنان می آید.



قرار است جلسه مجلس نمایندگان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید 21 ماه جاری میلادی یعنی دو روز قبل از پایان دوره ریاست جمهوری امیل لحود رئیس جمهور کنونی این کشور برگزار شود.



نبیه بری رئیس مجلس نمایندگان لبنان جلسه انتخاب رئیس جمهور جدید را از زمان آغاز مهلت قانونی برای انتخاب وی در حدود دو ماه پیش تاکنون سه بار جهت ادامه رایزنی به منظور توافق گروههای مخالف و موافق دولت درباره رئیس جمهور به تعویق انداخت اما تلاش های میانجیگرانه فعال بین المللی تاکنون به توافقی میان گروههای مخالف و موافق درباره رئیس جمهور منجر نشده است.