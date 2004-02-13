نغمه هاي جشنواره موسيقي فجر ازكوك خارج مي شوند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از ستاد خبري نوزدهمين جشنواره موسيقي فجر ، درمراسم پاياني اين جشنواره از 13 فعال عرصه موسيقي كشور در شاخه هاي كلاسيك ايران ، پاپ لايت ، حرفه اي ، آهنگسازي ، موسيقي فيلم ، بانوان ، ناشر نمونه ، پژوهشگر نمونه ، سازنده سرود و آهنگهاي انقلابي و شعر موسيقي تجليل مي شود .
بر اساس اين گزارش ، " محمد نوري " خواننده موسيقي پاپ لايت ، "هوشنگ ظريف" نوازنده تار و "هوشنگ كامكار" سرپرست گروه حرفه اي ، برگزيدگاني هستند كه جوايز خود را از وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي دريافت مي كنند .
همچنين "شاهين فرهت"در بخش موسيقي كلاسيك غرب ، "كامبيز روشن روان" موسيقي فيلم ، "محمد موسوي" ناشر موسيقي، "هومان اسعدي" پژوهشگر موسيقي ، " داريوش طلايي" معرفي كننده موسيقي ايراني در خارج از كشور ، "محمد بيگلري "سازنده سرود و آهنگهاي انقلابي ، "محمود شاهرخي" شاعر عرصه موسيقي ، "آذر هاشمي" و "مهربانو توفيق" سرپرست و نوازنده گروه موسيقي نغمه ، از ديگر فعالان عرصه موسيقي كشور هستند كه جوايز خود را از هيأت انتخاب ، دريافت خواهند كرد .
اجراهايي توسط " محمد نوري " خواننده موسيقي پاپ لايت ، هوشنگ ظريف نوازنده تار و گروههاي عاشيقها و ليمر ، از جمله برنامه هاي مراسم پاياني نوزدهمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر اعلام شده است .
نوزدهمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر از 16 تا 24 بهمن ماه در تالارهاي وحدت ، رودكي ، فرهنگسراي بهمن ، فرهنگسراي نياوران ، مجموعه فرهنگي - هنري آزادي و خانه هنرمندان در زمينه موسيقي سنتي كلاسيك و مردمي (پاپ) برگزار شد .
نوزدهمين جشنواره بين المللي موسيقي فجر ، امشب (جمعه) با حضور وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در تالار وحدت تهران پايان يافته و سازو آوازهاي جشن هاي ربع قرن انقلاب از كوك خارج مي شود .
کد مطلب 58600
نظر شما