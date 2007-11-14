کشف سه هزار کلنی موش در بافت قدیم بوشهر طی یک روز

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالخالق ماجدی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: طرح مبارزه با جوندگان از هفته گذشته در بوشهر آغاز شد که در روز نخست آن سه هزار کلنی موش در بافت قدیم بوشهر کشف شد که نشان از اوج آلودگی و مشکلات زیست محیطی در این منطقه شهر دارد.

ماجدی با اشاره به اینکه بخشی از موشها از طریق کشتیهای خارجی وارد بوشهر می شوند، اظهار داشت: مذاکراتی با سازمان بنادر و کشتیرانی استان برای اجرای طرح های مبارزه با ورود جوندگان از کشتی ها به شهر آغاز کرده ایم.

وی ادامه داد: طرح مبارزه با جوندگان در دو فاز حمله و نگهداری انجام می شود که هر کدام به ترتیب دو و چهارماه زمان می برد که انتظار داریم از تعداد موشها کاسته شود.

ماجدی همچنین از تجهیز مراکز درمانی به پادزهرهای سموم مورد استفاده در این طرح اشاره کرد و گفت: این طرح با فعالیت هشت اکیپ، چهار ناظر عالی و جمعاً 20 نفر در حال انجام است.