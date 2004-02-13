سه نظامي آمريكايي در انفجار بمب كشته و زخمي شدند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، سخنگوي نظاميان آمريكايي امروز جمعه با بيان اين خبر افزود: افراد، ناشناس اقدام به انفجار بمبي در مسير گشتي نظاميان آمريكايي در نزديك منطقه ابوغريب در بغداد كردند.

با كشته شدن اين نظامي آمريكايي، تلفات انساني آمريكا از زمان اعلام پايان عمليات جنگ در عراق از سوي بوش در مي گذشته (ارديبهشت) به 258 نظامي رسيد.

ژنرال جان ابي زيد فرمانده نظاميان آمريكايي در منطقه نيز عصر پنجشنبه از يك حمله موشكي در بغداد جان سالم به در برد.