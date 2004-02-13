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۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۴۶

براي بررسي اوضاع عراق

كشورهاي همسايه عراق فردا در كويت گردهم مي آيند

نشست كشورهاي همسايه عراق براي بررسي اوضاع اين كشور فردا شنبه در كويت برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الرياض، اين نشست در حالي برگزار مي شود كه اختلاف و ملاحظه كاري بر ديدگاههاي مربوط به آينده عراق به خاطر وجود اشغالگران در اين كشور سايه افكنده است.
به نوشته الرياض، كشورهاي همسايه عراق از جمله ايران، تركيه و سوريه از اين نگران هستند كه در صورت تقسيم عراق مشكلاتي گريبانگير آنها شود. اصرار كردهاي عراق به فدراليسم بر اساس قوميت گرايي اين نگراني را در ميان كشورهاي همسايه عراق در مورد احتمال تجزيه عراق ايجاد كرده است و اين امر حتي كشورهاي خليج فارس و عربي را مضطرب كرده است.
الرياض به نقل از منابع آگاه نوشت: تمام كشورهاي شركت كننده در نشست اخير همسايگان عراق در نشست فردا شركت خواهند كرد.
از نكات برجسته نشست فردا شركت نماينده عراق براي اولين بار در جلسات همسايگان عراق است.
نشست قبلي كشورهاي همسايه عراق در دمشق برگزار شده بود.

کد مطلب 58605

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