انتقال سوخت هسته اي به نيروگاه بوشهر ماه آينده آغاز خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري رويترز، الكساندر روميانتسف وزير انرژي اتمي روسيه ديروز در گفتگو با خبرنگاران گفت: روسيه ماه آينده قراردادي با ايران امضا خواهد كرد كه بر طبق آن اين كشور سوخت هسته اي لازم براي استفاده در نيروگاه اتمي بوشهر را به ايران ارسال خواهد كرد.

وي گفت: فكر مي كنم در خلال دو هفته و تا پايان فوريه تمام مسائل و مشكلات حل شده باشد.

روميانتسف گفت: اميدوار است كه ايران در جريان سفر او به اين كشور در اواخر ماه مارس(اوايل فروردين 1383)، سند نهايي را كه از ايران مي خواهد بقاياي سوخت هسته اي مصرف شده را به روسيه پس بدهد، امضا كند.

روميانتسف ادامه داد: آمريكا از ما به دليل اين همكاري با ايران انتقاد كرده است و بازهم به انتقادات خود عليه ما ادامه خواهد داد. آنها مي گويند ايران تحت پوشش انتقال فناوري صلح آميز قصد دستيابي به سلاحهاي اتمي را دارد. اما ما بازهم به آنها خواهيم گفت كه اشتباه مي كنند .

وي گفت: به نظر من ما از تمام قوانين بين المللي اطاعت كرده ايم.

روميانتسف در ادامه با رد ادعاهايي مبني بر اينكه دانشمندان روسي عامل انتقال فناوري هسته اي به ساير كشورها هستند، گفت: ما تاكنون هيچ چيز به جهان سوم منتقل نكرده ايم اما مي دانيم كه چه كشورهايي اين كار را كرده اند و چگونه اين كار را كرده اند.

وي گفت: ما به آمريكا پيشنهاد كرديم كه اين اطلاعات را به مقامات اين كشور بدهيم اما آنها اين پيشنهاد را رد كرده و گفتند كه قصد دارند خود به تنهايي به تحقيق در اين زمينه بپردازند .

روميانتسف هفته آينده براي گفتگو در رابطه با نيروگاه اتمي بوشهر به ايران خواهد آمد.

توليدكننده دولتي سوخت اتمي روسيه ماهها است كه سوخت نيروگاه بوشهر را در يك مركز ذخيره سوخت در نووسيبرسك نگه داري مي كند و منتظر فرمان روميانتسف براي انتقال آنها است.

روميانتسف گفت: نگرانيهاي دهه هاي گذشته مبني بر عقب نشيني ايران از عهدنامه منع توليد و گسترش سلاحهاي اتمي از بين رفته است.