به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ، بلامی قادر نبود به علت عمل جراحی که بر روی شکم خود انجام داده جایزه را تحویل بگیرد. گرث بیل دیگر بازیکن ولزی که که او هم به دلیل مصدومیت در جلسه شب گذشته غایب بود، به عنوان برترین بازیکن جوان انتخاب شد.

بر پایه این گزارش، جو لدلی هافبک کاردیف سیتی هم به عنوان برترین بازیکن ولز شاغل در باشگاه های این کشور برگزیده شد.

جان توشاک سرمربی تیم ملی ولز گفت: خیلی ناراحت کننده است که کرگ و گرث نتوانستند جوایز خود را دریافت کنند. آنها طی 12 ماه گذشته بازیکنان فوق العاده ای برای من بوده اند.

بلامی امسال پس از اینکه رایان گیگز بازیکن منچستریونایتد از فوتبال ملی خداحافظی کرد بازوبند کاپیتانی را از او تحویل گرفت.