آمريكا از شيوه هاي كثيف براي خلاصي از شر صدام استفاده مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، يك منبع امنيتي بلندپايه اروپايي فاش كرد كه آمريكا هرگز صدام را به دادگاه نخواهد داد، زيرا زندگي صدام در حال حاضر هيچ ارزش سياسي براي واشنگتن ندارد.

به گفته اين منبع، عناصر جاسوسي و اطلاعاتي آمريكا تاكيد مي كنند كه به قتل رساندن صدام، آمريكا را از بحران محاكمه وي نجات خواهد داد.

اين منبع كه خواست نامش فاش نشود به روزنامه الوطن عربستان از وجود راه هاي اطلاعاتي براي از پاي درآوردن صدام كه وي آنها را "شيوه هاي كثيف" توصيف كرد، تا براي همگان چنين تصور شود كه وي به مرگ طبيعي از دنيا رفته است.

اين منبع تاكيد كرد: تحقيقات آمريكايي از صدام در آستانه تمام شدن است و آمريكا به هرآنچه مي خواسته از اين تحقيقات رسيده است و اكنون مي خواهد اين پرونده را بدون اينكه به بازكردن آن در مقابل جهانيان مجبور شود، ببندد.

اين منبع اروپايي فاش كرد كه سازمان اطلاعاتي آمريكا پيش اعلان رسمي خبر بازداشت صدام، وي را واداركرد تا با عناصري از حزب بعث متلاشي شده عراق و عناصر اطلاعاتي مهم سابق عراق تماس برقرار كرده و پس از شناسايي اين عناصر، همه آنها را از پاي درآورد.