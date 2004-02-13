ويزاي الكترونيكي براي اتباع خارجي صادر مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر اين امكان بر اساس قرار داد شركت عصر دانش افزار و وزارت امور خارجه فراهم شده و با همكاري اين شركت از اين پس همه خدمات مورد نياز اتباع ايراني خارج از كشور نيز به صورت مكانيزه انجام مي شود .

مدير پروژه شركت عصر دانش افزار در اين مورد گفت : در زمان حاضر 17 نفر از كارشناسان اين شركت كار طراحي نرم افزاري اين پروژه را در دست دارند و اگر چه مدت زمان اجراي اين قرارداد 9 ماه تعيين شده ، اما بنا داريم با بسيج امكانات خود حداكثر تا تيرماه 83 امكان صدور ويزاي الكترونيكي را براي اتباع خارجي فراهم كنيم .

محمد بافر زنجاني افزود : كاهش هزينه ها ، افزايش رضايتمندي و سرعت عمليات خدماتي به اتباع خارجي و ايراني خارج از كشور از محاسن مكانيزه شدن كنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران در سراسر جهان است .

وي ادامه داد: پس از پايان عمليات طراحي و نصب نرم افزار مورد نظر، آخرين اخبار و قوانين مربوط به آن از طريق وب سايت وزارت امور خارجه در اختيار مخاطبان قرار مي گيرد .