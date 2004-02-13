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۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۰۲

با اجراي طرح مكانيزاسيون كنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران

ويزاي الكترونيكي براي اتباع خارجي صادر مي شود

با اجراي طرح مكانيزاسيون كنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از اين پس ويزاي اتباع خارجي به صورت الكترونيكي صادر مي شود .

به گزارش خبرگزاري مهر اين امكان بر اساس قرار داد شركت عصر دانش افزار و وزارت امور خارجه  فراهم شده و با همكاري اين شركت از اين پس همه خدمات مورد نياز اتباع ايراني خارج از كشور نيز به صورت مكانيزه انجام مي شود .

مدير پروژه شركت عصر دانش افزار در اين مورد گفت : در زمان حاضر 17 نفر از كارشناسان اين شركت كار طراحي نرم افزاري اين پروژه را در دست دارند  و اگر چه مدت زمان اجراي اين قرارداد  9 ماه تعيين شده ، اما بنا داريم با بسيج امكانات خود حداكثر تا تيرماه 83 امكان صدور ويزاي الكترونيكي  را براي اتباع خارجي فراهم كنيم .

محمد بافر زنجاني افزود : كاهش هزينه ها ، افزايش رضايتمندي و سرعت عمليات خدماتي به اتباع خارجي و ايراني خارج از كشور از محاسن مكانيزه شدن كنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران در سراسر جهان است .

وي ادامه داد: پس از پايان عمليات طراحي و نصب نرم افزار مورد نظر، آخرين اخبار و قوانين مربوط به آن از طريق وب سايت وزارت امور خارجه  در اختيار مخاطبان  قرار مي گيرد .

 

کد مطلب 58608

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