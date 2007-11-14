برنامه نوذری فاقد راهبرد برای تامین انرژی و تربیت نیروی متخصص است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر جعفر آیین پرست نماینده مهاباد در مجلس هفتم که در جلسه علنی امروز مجلس در مخالفت با وزارت غلامحسین نوذری برای تصدی وزارت نفت سخن می گفت ، اظهار داشت: آقای نوذری به صنعت نفت آشنا بوده و مسئولیت های مختلفی در این عرصه تجربه کرده و به دلیل دو دوره سابقه نمایندگی ملت از مشکلات مردم و مباحث قانونگذاری آشنایی دارد اما درعین حال در جهت رفع کمبودها و جبران عقب ماندگی های در حوزه صنعت نفت برنامه کارآمدی ارائه نکرده است.

این نماینده اضافه کرد: بررسی اقتصاد کشور و جهان نشان می دهد امنیت تامین انرژی برای رشد تولید و تامین نیازهای زندگی جوامع مختلف، از دغدغه های اصلی حکومت ها و فعالان اقتصادی و اجتماعی است.

آیین پرست گفت: آینده نگری موسسات بین المللی و منطقه ای بر موضوع حساس امنیت عرضه و تقاضا انرژی در جهان تاکید دارد و سهم عوامل مختلف در تامین انرژی دنیا در حال و آینده از مسائل مربوط به اقتصاد و انرژی و مدیریت صنعت انرژی در زمینه های هسته ای و هیدروکربنی و انرژی نو است.

وی افزود: سهم منابع نفت گاز در تامین انرژی مورد نیاز اقتصاد جهانی حداقل تا سال 2050 به طور مستمر افزایش خواهد یافت.



این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به نیازهای کشورمان در حوزه انرژی تصریح کرد: بررسی نیازهای کشور به لزوم تامین انرژی مطمئن و ارزان و پاک در جهت تقویت رشد اقتصادی و تحقق اهداف سند چشم اندازی 20 ساله دلالت دارند و نخستین اولویت کشور در مدیریت ، منابع و ذخایر عظیم نفت و گاز است.

آیین پرست افزود: بررسی برنامه های آقای نوذری برای تصدی مدیریت صنعت گسترده و پیچیده و حیاتی نفت ، نشان داده که فاقد راهبرد مناسب برای تامین این نیاز و سهم امروز و آینده آن از نفت و گاز به صورت تفکیک شده است.

نماینده مهاباد همچنین خاطرنشان کرد: وزیر پیشنهادی نفت در برنامه های خود به دستیابی به بیشترین ارزش افزوده در بخش تولید محصولات با پایه هیدروکربن ها اشاره کرده است ، اما توضیح نداده از چه طریقی به این مهم می پردازد.

وی با اشاره به توزیع فرایندهای تولید در بخش های نفت و گاز این سئوال را مطرح کرد که آیا نوذری در جهت تبدیلات گازی و پلیمرها بر پایه نفت و فناوری و طراحی و ساخت و همچنین تجارت و بازرگانی و سرمایه گذاری در محصولات پایین دستی برنامه دارد.

به اعتقاد آیین پرست وزیر پیشنهادی نفت در برنامه های خود صرفا به طرح عناوین کلی پرداخته و برای موضوعات فوق برنامه ای طراحی و ارائه نکرده است.

این عضو کمیسیون عمران با طرح این سئوال که آیا با نگرش گذشته می توان صنعت نفت در آینده را اداره کرد ، اظهار داشت : محورهای اساسی در خط مشی های جدید با گذشته تفاوت دارد اما نوذری اعلام نکرده در شرایط کنونی با کدام برنامه قصد اداره صنعت نفت کشور را دارد.

او همچنین به دیگر برنامه های وزیر پیشنهادی نفت اشاره کرد و گفت: صنعت نفت به عنوان موتور محرکه اقتصادی ملی است اما با داشتن یک قرن تجربه فعالیت در این عرصه هنوز مشخص نیست که در سراسر ایران در چه سطح و عمقی منابع و ذخایر هیدروکربنی وجود دارد.

این نماینده با یادآوری این نکته که در محور سوم برنامه های پیشنهادی نوذری بحث اکتشاف نفت مورد توجه قرار گرفته این سئوال را مطرح کرد که این ا کتشاف در طول کدام برنامه و با چه اهداف کمی و جلب بودجه کشور انجام می شود.

وی تصریح کرد : کشورهای صاحب منابع و ذخایر هیدروکربنی در منطقه و سایر نقاط جهان در خشکی و دریا دوره دوم اکتشاف را انجام می دهند اما در کشور ما هنوز مرحله نخست این کار که بخش مطالعاتی پایان نیافته است و نوذری برای رفع این چالش پایه ای در مدیریت صنعت و نفت و گاز تدبیری نیاندیشیده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس هفتم با تاکید بر لزوم سازماندهی متخصصان ایرانی داخل و خارج از کشور در قالب شرکت های فنی و مهندسی مشاوره و مطالعه برای ارزیابی منابع کشور خاطرنشان کرد: در قانون اساسی مدیریت و مالکیت مخازن از انحصارات طبیعی در نظر گرفته شده است اما در برنامه های نوذری استفاده از کارشناسان و مهندسان بخش غیردولتی و ایرانیان صاحب امکانات و دانش در خارج از کشور در این زمینه اشاره نشده است.

آیین پرست در ادامه این نکته را نیز متذکر شد گزینه پیشنهادی برای تصدی وزارت نفت در برنامه خود، خودکفایی در تامین سوخت مورد نیاز با دستیابی به مصرف بهینه در استانداردهای انرژی را مطرح کرده اما مشخص نکرده چگونه و چه نوع سوختی و با چه شاخص مصرفی و در طول چه دوره زمانی این کار امکانپذیر است.

نماینده مهاباد از طرح بحث چشم انداز صنعت نفت در 20 سال آینده به عنوان حفظ جایگاه ایران در اوپک به عنوان یکی از برنامه های نوذری تقدیر کرد اما از او پرسید که از چه طریقی منابع مورد نیاز سرمایه گذاری برای نیل به اهداف این چشم انداز تامین می شود.

وی خاطرنشان کرد: آقای نوذری در جدول میزان سرمایه گذاری مورد نیاز بخش های مختلف صنعت نفت طی برنامه 20 ساله تا افق چشم انداز 1404 به عدد 472 میلیارد دلار اشاره کرده که این رقم به طور متوسط سالانه 20 میلیارد دلار خواهد بود.

آیین پرست در عین حال خاطرنشان کرد: که معلوم نیست طی دو سال گذشته چه میزان سرمایه گذاری در این زمینه انجام شده و عدد اعلام شده توسط آقای نوذری قابل تحقق است.

این نماینده همچنین به تشکیل بانک صنعت و عرضه اوراق قرضه بین المللی به عنوان برنامه های نوذری اشاره و این سئوال را مطرح کرد که آیا در کشور ما کمبود بانک وجود دارد یا منظور تاسیس یک نهاد مالی در سطح منطقه ای و بین المللی است که باید سهم داخلی و خارجی آن مشخص شود.

او همچنین گفت که نوذری به بحث ساختار مدیریت و سازماندهی صنعت نفت تحت عنوان "اصلاح ساختار و تشکیلات" تاکید کرد و اما معلوم نیست که این مهم چگونه و با کدام سیاست و روش تحقق می یابد.

آیین پرست در پایان اظهار داشت: در برنامه های وزیر پیشنهادی نفت به اجرای اصل 44 قانون اساسی در عرصه انرژی اشاره مختصر شده ولی باید به طور دقیق روشن شود که سیاست های محوری که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است ، از کدام مسیر تحقق می یابد.

علی معلمی پور نماینده میناب نیز به عنوان دیگر مخالف وزیر پیشنهادی نفت سخن گفت و اظهار داشت: نوذری فردی متدین و مخلص و برخوردار از تجارب مفید در عرصه قانونگذاری و مدیریت صنعت نفت است اما در برنامه های او ابهاماتی به ویژه در حوزه تربیت نیروی انسانی متخصص و بهره مندی از تجارب دیگران وجود دارد.

وی افرود: شرکت های خارجی با دانش مدیریت و استفاده از نیروی انسانی بدون منابع روند رشد و تولید ثروت را پیگیری می کنند ولی شرکت های ایرانی با وجود منابع و مخازن نفتی غنی نیروی انسانی را مد نظر قرار نمی دهد.

او از اینکه در برنامه های ارائه شده توسط وزیر پیشنهادی نفت نیز راهبردی اساسی برای تربیت نیروی انسانی تحصیلکرده و کارآمد در عرصه نفت و گاز اشاره نشده، ابراز تاسف کرد.

این نماینده که از عدم توجه به توسعه متوازن در استقرار صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته در نقاط مختلف کشور انتقاد می کرد گفت: با گذشت یک قرن از کشف نفت و گاز در کشور ما نقاط مختلف کشور به طور عادلانه از مواهب استقرار و توسعه صنایع نفت و گاز و صنایع وابسته به آنها بهره نشدند و بخش های شرقی و جنوبی کشور در این مسئله مورد ظلم واقع شدند.

معلمی پور همچنین خاطرنشان کرد که وزیر آینده باید به موضوع سهم درآمدهای صنعت نفت از دانش و خدمات فنی و مهندسی به طور جدی بپردازد و فراموش نکند که شرکت های چند ملیتی به مسائلی چون تربیت نیروی انسانی کارآمد ، توسعه پژوهش و تبدیل ایده و مقصود در جهت کسب درآمدهای نفتی توجه ویژه دارند.

این نماینده خاطرنشان کرد: که امروز بازار نفت به دلیل افزایش قیمت نفت و گسترش سرمایه گذاری در عرصه جهانی افزایش یافته ، صنعت نفت نیازمند انسانهای فرهیخته و توانا در سطح بازار کار جهانی است و از مسیر ایجاد ظرفیت های جدید در حوزه مهندسی و پژوهشی و نوآوری باید روند رشد تولید ثروت با جدیت پیگیری شود.

وی این نکته را نیز خاطرنشان کرد که مرزهای صنعت نفت را نباید مسدود نگاه داشت و در ادامه اعلام کرد گرچه بعد از انقلاب مدیران توانمند نفتی فراوان تربیت شده اند اما اگر به این نیروی داخلی اکتفا شود نخواهیم توانست به رموز عالی ارتقاء صنعت با استفاده از تجارب مفید دیگران دست یابیم و دچار خطر ایستایی در صنعت نفت خواهیم شد.

معلمی پور در پایان همچنین به سهم دو درصدی مناطق محروم و نفت خیز از درآمدهای نفتی اشاره کرد و با انتقاد از عدم اجرای مصوبه نهاد قانونگذاری در این زمینه از رئیس جمهور خواستار دستور ویژه برای اختصاص اعتبارات به مناطق مذکور شد.