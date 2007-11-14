به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، صاحب محمدی شب گذشته در نشست شورای اداری استان افزود: دور دوم سفرهای رئیس جمهور با قالبی جدید صورت می گیرد که مدیران دستگاه ها موظفند نیازهای مصوباتی خود را تا پیش از سفر رئیس جمهور به هرمزگان پروسه بندی و برای طرح در جلسه ویژه هیئت دولت آماده کنند.
وی گفت : دستگاه ها طرحهایی را دستور کار قراردهند که باری از مشکلات مردم را بردارد و معضلات منطقه ای را ریشه کن کند.
صاحب محمدی با اشاره به بودجه جاری انقباضی دستگاه ها طی سال 86 از مدیران خواست تا صرفه جویی و قناعت را در انجام روال کاری در دستور کار قرار دهند.
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