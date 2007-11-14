بندرعباس - خبرگزاری مهر: محمدعلی صاحب محمدی گفت: دستگاه های استان هرمزگان با توجه به نزدیکی زمان سفر هیئت دولت به هرمزگان باید نسبت به جمع بندی مصوبات دور گذشته اقدام و نیازهای جدید خود را آماده طرح نمایید.