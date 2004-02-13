برترينهاي نخستين جشنواره تئاتر فجر رباط كريم معرفي شدند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان رباط كريم ، علي جعفري سرپرست اين اداره در ادامه افزود : اميدوارم مراسم اختتاميه جشنواره ، نقطه عطفي براي تعالي تئاتر در اين شهرستان باشد .

وي با اشاره به فرهنگ و تمدن غني شهرستان رباط كريم ، تصريح كرد : بسيار ضروري است كه هنرمندان در جهت معرفي اين تمدن به عرصه هاي بين المللي گام هاي استواري بردارند .

آراء هيأت داوران نخستين جشنواره تئاتر فجر رباط كريم به شرح زير اعلام شده است :



بخش بازيگري مرد :

رتبه سوم: به طور مشترك به حسين صيفي ، بازيگر"شمر" و مهدي معبودي بازيگر " شب ، گربه و زير طاقي "

رتبه دوم : به طور مشترك به عليرضا وظيفه ، بازيگر " زمستان 66 " و مسعود بهارلو ، بازيگر نمايش " شب ، گربه و زير طاقي"

هيأت داوران براي رتبه اول بازيگري مرد ، برگزيده اي نداشت .



بخش بازيگري زن :

لوح تقدير به اليا پناهي ، نمايش " لباسي براي ميهماني "

رتبه سوم : به طور مشترك به مژگان منتصريان و افسانه كريم نيا براي بازي در" لباسي براي ميهماني"

رتبه دوم : زليخا ايماني ، " زمستان 66 "

رتبه اول : سميه آباده ، " زمستان 66 "

بخش كارگرداني :

لوح تقدير به حسين صيفي كارگردان "شمر"

رتبه سوم : عليرضا وظيفه ، " لباسي براي ميهماني"

رتبه دوم : سامان ناصري ، " زمستان 66 "

هيأت داوران براي رتبه اول بخش كارگرداني ، برگزيده اي نداشت .



