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۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۰۱

برترينهاي نخستين جشنواره تئاتر فجر رباط كريم معرفي شدند

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان رباط كريم در مراسم معرفي برترينهاي نخستين جشنواره تئاتر فجر اين شهرستان بر ضرورت تقويت فرهنگ هاي بومي و محلي تأكيد كرد و گفت : اين تقويت موجب رشد و تعالي فرهنگ ملي مي شود .

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان رباط كريم ، علي جعفري سرپرست اين اداره در ادامه افزود : اميدوارم مراسم اختتاميه جشنواره ، نقطه عطفي براي تعالي تئاتر در اين شهرستان باشد .
وي با اشاره به فرهنگ و تمدن غني شهرستان رباط كريم ، تصريح كرد : بسيار ضروري است كه هنرمندان در جهت معرفي اين تمدن به عرصه هاي بين المللي گام هاي استواري بردارند .
آراء هيأت داوران نخستين جشنواره تئاتر فجر رباط كريم به شرح زير اعلام شده است :

بخش بازيگري مرد :
رتبه سوم: به طور مشترك به حسين صيفي ، بازيگر"شمر"  و مهدي معبودي بازيگر " شب ، گربه و زير طاقي "
رتبه دوم : به طور مشترك به عليرضا وظيفه ، بازيگر " زمستان 66 " و مسعود بهارلو ، بازيگر نمايش " شب ، گربه و زير طاقي"
هيأت داوران براي رتبه اول بازيگري مرد ، برگزيده اي نداشت .

بخش بازيگري زن :
لوح تقدير به  اليا پناهي ، نمايش " لباسي براي ميهماني "
رتبه سوم : به طور مشترك به مژگان منتصريان و افسانه كريم نيا براي بازي در" لباسي براي ميهماني"
رتبه دوم : زليخا ايماني ،  " زمستان 66 "
رتبه اول : سميه آباده ،  " زمستان 66 "

بخش كارگرداني :
لوح تقدير به حسين صيفي كارگردان  "شمر"
رتبه سوم : عليرضا وظيفه ، " لباسي براي ميهماني"
رتبه دوم : سامان ناصري ، " زمستان 66 "
هيأت داوران براي رتبه اول بخش كارگرداني ، برگزيده اي نداشت . 

 

کد مطلب 58610

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