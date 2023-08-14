به گزارش خبرنگار مهر، بهروز الیاسی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش بی‌نظیر تغذیه گیاهی در سال ۱۴۰۱ و تأثیر آن در تولید محصولات کشاورزی استان به ویژه محصولات اساسی همچون گندم، جو اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ با تأمین ۱۲۰ هزار تن انواع کودهای یارانه‌ای در استان گام مؤثری برای تولید کمی و کیفی محصولات کشاورزی برداشته شد.

وی افزود: همچنین در راستای تغذیه گیاهی مناسب و بهینه، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۸ هزار تن کودهای فسفاته و پتاسه بیشتری توسط کشاورزان عزیز همدان در مزارع و باغات مصرف شد.

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان با اشاره به گزارش سازمان جهاد کشاورزی استان مبنی بر افزایش تولید محصول گندم و جو در سال زراعی ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ گفت: علی‌رغم کاهش میزان بارندگی و نزولات جوی در استان، خوشبختانه با تغذیه مناسب، شاهد افزایش ۱۳ درصدی تولید محصول استراتژیک گندم و همچنین رشد ۱۸ درصدی محصول جو نسبت به سال زراعی ۱۴۰۰ در استان همدان بودیم.

الیاسی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین روش‌های رسیدن به خودکفایی در محصولات اساسی را تغذیه گیاهی مناسب بوده که موجب افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی می‌شود همچنین تلاش مجموعه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این است که کودهای کشاورزی مورد نیاز کشت‌های استان به موقع تأمین و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.