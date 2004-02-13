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۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۲:۳۵

رقابتهاي واليبال ليگ برتر باشگاههاي كشور ؛

قهرماني زودهنگام صنام

تيم واليبال صنام در فاصله يك هفته مانده تا پايان رقابتهاي ليگ برتر باشگاههاي كشور به عنوان قهرماني اين مسابقات دست يافت .

به گزارش خبرنگار "مهر" در ادامه اين رقابتها عصر پنج شنبه صنام موفق شد در 3 ست متوالي و با نتايج 17 - 25 ، 19 - 25 و 21 - 25 برابر ميزبان خوذ فولاد سباي اصفهان به پيروزي دست يافته و عنوان قهرماني خود را مسجل كند چرا جدي ترين تعقيب كننده اين تيم يعني پيكان در درياي انگيزه و سرسختي نئوپان گنبد غرق شد و با حساب 3 - 2 ( 25 - 22 ، 23 - 25 ، 25 - 21 ، 23 - 25 و 14 - 16 ) بازي را به ميزبان خود واگذار كرد تا تتمه اميدهاي اين تيم براي دفاع از عنوان قهرماني فصل گذشته نيز بر باد برود . پيكان براي رسيدن به عنوان دوم نيز بايد جدا از پيروزي در ديدار آخر خود برابر صنام ، چشم به بازي روز آخر پگاه و پاس داشته باشد .
در ديگر ديدار ديروز تيم پگاه اروميه در يك ماراتن نفس گير و در حالي كه دو ست اول را با نتايج 27 - 25 و 25 - 20 به تيم جوان دخانيات باخته بود ، در سه ست بعدي با نتايج 15 - 25 ، 23 - 25 و 15 - 17 پيروز شد تا تيم اروميه اي فعلا از گرداب مسائل حاشيه اي كه گرفتارش شده است ، كنار بماند .  
در هفته پاياني اين رقابتها ابتدا در روز دوشنبه 27 بهمن ماه لوله سازي اهواز پذيراي فولاد سباي اصفهان خواهد بود و نئوپان گنبد نيز به ميهماني قند شيروان خواهد رفت و در آخرين روز ( چهارشنبه 29/11/82 ) نيز دخانيات تهران با سايپا تهران ، پاس تهران با پگاه ار.وميه و صنام تهران با پيكان تهران مصاف خواهند داد . 
بهترينهاي هفته نوزدهم :
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* پاسور : نور محمد تعاوني ( نئوپان )
* دفاع : پيمان اكبري ( صنام )
* آبشار : ميكائيل تاجر ( نئوپان )
* سرويس : بهنام محمودي ( پگاه )
* دريافت : پيمان مرادي ( دخانيات )
* بازيكن : امير حسيني ( صنام )

* جدول رده بندي :
   تيم               بازي    برد    باخت   ست برده   ست باخته    امتياز       معدل
1- صنام          19      16      3         51           22           35          -
2- پيكان          19      13      6         46           24           32       91/1
3- پگاه            19      13      6         47           27           32       74/1
4- برق            20      12      8         42           34           32       23/1
5- پاس            19      12      8         45           30           31         -
6- نئوپان         19      11      8         42           38           30         - 
7- قند شيروان   19      10      9         34          35            29         -  
8- فولاد سبا     19       6       13       25           48            25        -
9- دخانيات      19       5       14        27          46            24        -
10- سايپا        19       4      15         30          53            23        -
11- لوله سازي 19       3      16         21          53            22        -    
توضيح : در واليبال فقط زماني كه تيمها از لحاظ امتيازي مساوي باشند ، معدل گيري به عمل مي آيد .   

کد مطلب 58612

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