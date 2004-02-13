قهرماني زودهنگام صنام

به گزارش خبرنگار "مهر" در ادامه اين رقابتها عصر پنج شنبه صنام موفق شد در 3 ست متوالي و با نتايج 17 - 25 ، 19 - 25 و 21 - 25 برابر ميزبان خوذ فولاد سباي اصفهان به پيروزي دست يافته و عنوان قهرماني خود را مسجل كند چرا جدي ترين تعقيب كننده اين تيم يعني پيكان در درياي انگيزه و سرسختي نئوپان گنبد غرق شد و با حساب 3 - 2 ( 25 - 22 ، 23 - 25 ، 25 - 21 ، 23 - 25 و 14 - 16 ) بازي را به ميزبان خود واگذار كرد تا تتمه اميدهاي اين تيم براي دفاع از عنوان قهرماني فصل گذشته نيز بر باد برود . پيكان براي رسيدن به عنوان دوم نيز بايد جدا از پيروزي در ديدار آخر خود برابر صنام ، چشم به بازي روز آخر پگاه و پاس داشته باشد .

در ديگر ديدار ديروز تيم پگاه اروميه در يك ماراتن نفس گير و در حالي كه دو ست اول را با نتايج 27 - 25 و 25 - 20 به تيم جوان دخانيات باخته بود ، در سه ست بعدي با نتايج 15 - 25 ، 23 - 25 و 15 - 17 پيروز شد تا تيم اروميه اي فعلا از گرداب مسائل حاشيه اي كه گرفتارش شده است ، كنار بماند .

در هفته پاياني اين رقابتها ابتدا در روز دوشنبه 27 بهمن ماه لوله سازي اهواز پذيراي فولاد سباي اصفهان خواهد بود و نئوپان گنبد نيز به ميهماني قند شيروان خواهد رفت و در آخرين روز ( چهارشنبه 29/11/82 ) نيز دخانيات تهران با سايپا تهران ، پاس تهران با پگاه ار.وميه و صنام تهران با پيكان تهران مصاف خواهند داد .

بهترينهاي هفته نوزدهم :

*******************

* پاسور : نور محمد تعاوني ( نئوپان )

* دفاع : پيمان اكبري ( صنام )

* آبشار : ميكائيل تاجر ( نئوپان )

* سرويس : بهنام محمودي ( پگاه )

* دريافت : پيمان مرادي ( دخانيات )

* بازيكن : امير حسيني ( صنام )

* جدول رده بندي :

تيم بازي برد باخت ست برده ست باخته امتياز معدل

1- صنام 19 16 3 51 22 35 -

2- پيكان 19 13 6 46 24 32 91/1

3- پگاه 19 13 6 47 27 32 74/1

4- برق 20 12 8 42 34 32 23/1

5- پاس 19 12 8 45 30 31 -

6- نئوپان 19 11 8 42 38 30 -

7- قند شيروان 19 10 9 34 35 29 -

8- فولاد سبا 19 6 13 25 48 25 -

9- دخانيات 19 5 14 27 46 24 -

10- سايپا 19 4 15 30 53 23 -

11- لوله سازي 19 3 16 21 53 22 -

توضيح : در واليبال فقط زماني كه تيمها از لحاظ امتيازي مساوي باشند ، معدل گيري به عمل مي آيد .