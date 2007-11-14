مهندس علی اکبر گلرخی در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین افزود: روزانه 120 هزار تماس با پیک بادپا گرفته می شود که با توجه به افزایش مستمر تماسها در صدد افزایش شعب آنلاین به 200 شعبه تا پایان سال هستیم تا دسترسی مردم به پیک بادپا با بهره گیری از SMS ، اینترنت و شماره 8282 آسانتر شود .

وی با اشاره به افزایش شعب پیک بادپا خاطر نشان کرد : در حال حاضر شعب پیک بادپا به 285 شعبه رسیده است که 130 شعبه با اتصال به سیستم ارتباط مرکزی امکان برقرای ارتباط آنلاین را دارند .

مدیرعامل شرکت پیک بادپا با تأکید بر گسترش ارتباط الکترونیک یادآور شد : علاوه بر گسترش امکان ارتباط الکترونیک توسط شهروندان ، ایجاد ارتباط الکترونیک سازمانی نیز در دستور کار قرار دارد و هم اکنون این امکان با گمرک ایجاد شده است و در حال رایزنی با برخی شرکت های هواپیمایی هستیم.

وی در ادامه افزود: گسترش ارتباط الکترونیکی با سازمانها امکان فعالیت دو سویه با بهره گیری از امکانات شبکه را میسر می سازد و پرداخت حقوق بازنشستگان نیز از طریق پیک بادپا از دیگر برنامه های آتی این شرکت است.