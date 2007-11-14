به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، هر چند هنوز اف.بی.آی در حال تحقیق درباره واقعه روز 16 سپتامبر است، اما یافته های آنها حکایت از این دارد که ماموران شرکت بلک واتر بدون پروا و بدون هیچ محدودیتی از سلاحهای کشنده درعراق استفاده می کردند و این مسئله توسط وزارت دادگستری آمریکا رسیدگی خواهد شد.

به نوشته نیویورک تایمز، بازرسان اف.بی .آی (پلیس فدرال آمریکا) هنوز درباره تاریخ دقیق اعلام جرم علیه ماموران شرکت بلک واتر به توافق نرسیده اند، اما برخی از مقامهای بد بین آمریکایی معتقدند که قوانینی وجود دارد که می تواند دادخواست اف.بی. آی علیه ماموران بلک واتر را بی اثر کند.

در همین رابطه چندی پیش وزارت امور خارجه آمریکا به مامورین شرکت بلک واتر که در حادثه 16 سپتامبر بغداد شرکت داشتند، مصونیت قضایی داد.

لازم به ذکر است، وزارت امورخارجه آمریکا مسئول مستقیم شرکتهای امنیتی حاضر درعراق است و پس از اقدام ماموران شرکت بلک واتر در کشتار شهروندان بی دفاع عراقی، انتقادهای زیادی از نحوه عملکرد این وزارتخانه درباره رسیدگی به فعالیت این شرکتها صورت گرفت.

یادآور می شود در پی واقعه روز 25 شهریور در میدان نیسور بغداد که طی آن 17 غیرنظامی عراقی در اثر تیراندازی ماموران شرکت "بلک واتر" کشته شدند؛ شرکتهای امنیتی خصوصی آمریکایی و انگلیسی هدف خشم و انتقاد مردم و مسئولان عراقی قرار گرفته اند. دولت "نوری المالکی" نخست وزیر نیز با دستور اخراج شرکت بلک واتر، بارها خواستار خروج ماموران این شرکت از عراق شده است.