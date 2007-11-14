به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابتهای ووشوی قهرمانی جهان که در پکن جریان دارد تیم ملی ایران صبح امروز دومین سهمیه المپیک را نیز کسب کرد.

فرزانه دهقان در وزن 52- کیلوگرم بانوان که دور اول را استراحت داشت، در دور دوم به مصاف حریف قدرتمندی از لهستان رفت. دهقان که 18 ماه قبل در تورنمنت لهستان مبارزه را به این ووشوکار واگذار کرده بود راند اول را نیز به این حریف واگذار کرد ولی در دو راند بعدی پیروز از میدان خارج شد تا با برتری 2 بر یک فرد پیروز میدان لقب گیرد. دهقان با این پیروزی به جمع هشت ووشوکار برتر راه پیدا کرد و توانست جواز حضور در المپیک را کسب کند.

در ادامه این مسابقات تا ساعاتی دیگر علیرضا صحرانشین در دومین مبارزه خود با حریفی از کره دیدار می کند. صحرانشین دوره اول استراحت داشت و سپس نماینده اوکراین را در دور دوم از پیش رو برداشت. حریف کره ای او نیز دور اول بر ویتنام پیروز شده بود.

عصر امروز هم در سانشو بانوان، زینال زاده با ایتالیا، کریمی با بلاروس و در سانشو مردان قلی پور با نپال و اوجاقی با قرقیزستان دیدار می کند.