به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه MIT در ایمیلی به مهر خبر داد : تصور کنید در کلاس درسی حاضر شده و استاد به مدت 90 دقیقه به تدریس درس مربوطه می پردازد. پس از چند روز تصمیم می گیرید جلسه درس را مرور کنید که البته تمام آن به صورت ضبط شده در محیط اینترنت موجود است اما شما تنها به 10 دقیقه خاص از آن نیاز دارید که در دل 90 دقیقه جلسه مدفون شده است. این فناوری مبتنی بر اینترنت به شما این امکان را می دهد تا آنچه را که می خواهید در کمترین زمان ممکن به دست آورید.

این فناوری نوین در حقیقت موتور جستجوی درسی جدیدی است که در آزمایشگاه هوش مصنوعی و علوم رایانه دانشگاه MIT ارایه شده و کمک زیادی به محققان و دانشجویان می کند.

بر اساس اعلام دانشگاه MIT سیستم پیش ساخته ارایه شده فعلا مختص دانشگاه MIT بوده اما به زودی برای سایر محققان و دانشجویان در سراسر جهان نیز قابل استفاده خواهد بود.

یکی از محققان اصلی این پروژه گقت : هدف ما این است که فناوری زبانی و گفتاری را ارایه کنیم که به اساتید کمک کند تا چارچوب کاربردی را برای موارد ضبط شده ویدئویی فراهم آورند.

تاکنون بیش از 200 سخرانی در این وب سایت ارایه شده که عمدتا نیز مورد استفاده دانشجویان بین المللی دانشگاه MIT قرار گرفته است.