نشريات اسلامي ، ادبيات و نوع بيان جديدي را انتخاب كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، احمد مسجد جامعي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ، توجه جدي محققان و انديشمندان اسلامي در خصوص ميزان تأثيرپذيري اين گونه نشريات را مهم ارزيابي كرد و افزود : اينكه مسائل مختلف جامعه تا چه حد مورد توجه مطبوعات اسلامي قرار گرفته و چه تدبيري بايد نسبت به آن در نظر گرفت و همچنين بيان آن ، از جمله موضوعاتي است كه بايد مورد بررسي قرار گيرد .

وي در ادامه با اشاره به شكل گيري نخستين نشريه اسلامي در يكصد سال گذشته گفت : اين نشريه با نام " الاسلام " با توجه به تبليغات گسترده عليه اسلام در آن دوران فعاليت خود را آغاز كرد و به پاسخگويي به شبهات اديان ديگر پرداخت .

مسجد جامعي نقش علما و مراجع تقليد در حمايت از اين گونه نشريات را مهم دانست و گفت : آنان توجه زيادي به اين مسأله نشان داده و حتي در مواردي اجازه سهم مبارك امام را براي ترويج اين نشريات، داده اند .

وي افزود : اين مسأله ، بيانگر همدلي و همراهي آنان با اين نشريات است كه سابقه طولاني نداشتند و اين نكته ، از اهميت بالايي در تاريخ مطبوعات ديني برخوردار است .

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي يادآورشد : با پيروزي انقلاب اسلامي در همه عرصه ها، فضاي جديدي شكل گرفت كه به جاي پاسخگويي صرف به شبهات ، مسائل و مباحث مربوط به حكومت و نظام اسلامي نيز مورد توجه قرار گرفت .

وي در ادامه اهميت گسترش مقالات اسلامي را در جهان مهم ارزيابي كرد و گفت : محققان و انديشمندان اسلامي در ايران نبايد در قبال تفكرات مختلف بي تفاوت باشند ، بلكه بايد به منظور گسترش اينگونه مقالات در سطح جهان ، تلاش كنند .

وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ابراز اميدواري كرد ، هماهنگونه كه كتابهاي اسلامي با تيراژ بالا به كشورهاي مختلف ارسال مي شود ، نشريات اسلامي نيز از اين شرايط پيش آمده به خوبي استفاده كرده ، جايگاه مناسبي كسب كنند .

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