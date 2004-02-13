تبليغات غير مجاز انتخاباتي جمع آوري مي شوند

احمد نيك بختيان در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : شهرداري تهران همزمان با فرا رسيدن زمان انتخابات نامزدهاي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي بيش از 60 هزار متر فضاي تبليغاتي انتخاباتي اعم از تابلوهاي ديواري و برزنتهاي نصب شده آماده كرده كه بر اساس درخواست و سهميه تعيين شده در اختيار احزاب و افراد متقاضي قرار مي گيرد .

وي ادامه داد:احزاب و افراد داوطلب انتخابات مجلس شوراي اسلامي بر اساس قوانين و آيين نامه هاي تعيين شده فقط مجاز به استفاده از فضاهاي تعيين شده هستند و چسباندن برچسبها و عكسهاي تبليغاتي بر در و ديوارهاي ساختمانها و در مكانهايي غير از فضاهاي تعيين شده خلاف است و در صورت مشاهده با هماهنگي فرمانداري و همكاري نيروي انتظامي تهران بزرگ جمع آوري مي شوند .

وي اضافه كرد : در زمان حاضر گروههاي بازرس و ناظر بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي درهمه مناطق شهر تهران بر نحوه تبليغات نامزدها واحزاب مختلف نظارت مي كنند و در صورت مشاهده موارد تخلف و پس از عكسبرداري از آنها و بعد از هماهنگي هاي لازم نسبت به جمع آوري آنها اقدام مي كنند .

نيك بختيان گفت: ضوابط و اصول تبليغات شهري كاملا مشخص است ، در آيين نامه هاي انتخابات نيز درج شده است و همه نامزدهاي انتخابات ملزم به رعايت موارد آن هستند و اگر چه ممكن است مواردي از آن در سالهاي گذشته رعايت نشده باشد اما امسال با تشكيل ستادهاي ناظر بر تبليغات انتخاباتي و همكاري دستگاههاي مسئول ديگر ضوابط تعيين شده به طور 100 درصد رعايت مي شود .

وي افزود : بر اساس تقسيم بندي انجام شده به هر حزب داوطلب در انتخابات اين دوره مجلس شوراي اسلامي 300 پلاكارد 4* 3 و 500 پلاكارد 90 * 2 اختصاص داده مي شود و يه هر يك از نامزدهاي مستقل نيز پنج پلاكارد بزرگ 4*3 و 100 پلاكارد عمودي 90 * 2 داده مي شود .

وي گفت: درصورت ائتلاف تعدادي از نامزدهاي انتخابات مجلس شوراي اسلامي به تعداد افراد حاضر در ائتلاف فضاي تبليغاتي تعيين شده در اختيار آنان قرار مي گيرد .

وي اضافه كرد : خوشبختانه در تبليغات انتخابات امسال بيش از دوره هاي گذشته ضوابط و اصول تبليغاتي رعايت شده و تبليغات انجام شده در دو روز گذشته نشان مي دهد كه ميزان تخلفات به مراتب كمتر از هر سال است و تاكنون با موارد نادري از تخلف رو به رو شده ايم كه پس از هماهنگي با فرمانداري و نيروي انتظامي با موارد تخلف برخورد مي شود.