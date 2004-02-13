شور و نشاط اول اسفند ، مجلس هفتم را قدرتمند مي سازد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام والمسلمين مهدي كروبي دبير كل مجمع روحانيون مبارز در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر با اشاره به اينكه ليست مجمع تقريباً نهايي شده است و مجمع به دنبال جذب كانديداهاي ديگري نيز هست، گفت: امكان دارد طي چند روز آينده نظرات ديگري را برگزينيم و ليست مجمع را كامل كنيم .

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مجمع روحانيون مبارز تاكنون 190 نفر را به عنوان كانديداهاي خود در سراسر كشور برگزيده است.

مهدي كروبي با بيان اينكه ليست مجمع روحانيون تقريبا نهايي شده است گفت : اين ليست به 290 نفر نرسيد اما در حدود 190 نفر كانديدا نهايي شده است و بدنبال جذب كانديداهاي ديگر نيز هستيم .

كروبي با تاكيد بر اينكه از حذف عده اي گله منديم، اظهار داشت: درباره آنهايي كه صلاحيت ندارند بحثي نيست، اما اعتراض ها درباره رد صلاحيتهاي غيرقانوني و نيروهاي دلسوز است .

مجمع روحانيون تاكنون 190 نفر را به عنوان كانديداي خود برگزيده است



حجت الاسلام والمسلمين مجيد انصاري نماينده مردم تهران در مجلس، نيز در خصوص كيفيت حضور مجمع روحانيون مبارز در انتخابات مجلس هفتم با تأكيد بر مقطعي بودن حضور مجمع در انتخابات، تصريح كرد: اصل شركت مجمع با برخي گروه ها در انتخابات قطعي است، اما اين كه اين حضور تحت چه عنوان شكل بگيرد با ساير گروه هاي دوم خرداد بايد به تصميم برسيم .

رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: حضور مردم در راهپيمايي 22 بهمن امسال چون گذشته پرشور و اميد بخش بود و اختلافات اخير مسوولان هيچ تاثيري در كم رنگ شدن حضور مردم در صحنه نداشت .

وي با بيان اينكه مردم با اصل نظام و انقلاب مخالفت ندارند و حساب اصل انقلاب را از عملكرد برخي مسوولين جدا كرده اند. انصاري افزود: حضور پرشور مردم امروز مسووليت و وظيفه مسوولين را سنگين تر مي كند ، حضور مردم در انتخابات را نيز چشمگيرتر از گذشته پيش بيني كرد و بيان داشت: مجلس هفتم بايد درخواستهاي مردم را در اولويتهاي كاري خود قرار دهد .

مسوولان بايد بيش از پيش به مشكلات مردم بپردازند



دكتر محمد ابراهيم اصغرزاده دبير كل حزب همبستگي هم با اعلام اينكه اين حزب در انتخابات مجلس هفتم از كانديداهاي اصلاح طلب حمايت مي كند، به خبرنگار مهر گفت: حزب همبستگي در انتخابات ليست جداگانه ارائه نداده و تنها به حمايت از كانديداهاي طرفدار اصلاحات بسنده خواهند كرد .

اصغرزاده : از كانديداهاي اصلاح طلب حمايت مي كنيم



افشين حبيب زاده عضو شوراي مركزي حزب اسلامي كار نيز با اعلام اينكه حزب اسلامي كار قصد دارد با گروه هاي جبهه دوم خرداد كه قصد شركت درانتخابات را دارند ائتلاف كند . افزود : حزب كار از30 كانديدا براي شركت درانتخابات هفتم درسراسر كشور حمايت مي كند و اميدواراست انتخابات هفتم انتخاباتي درشان مردم وكشورباشد واين حزب به اميد پيروزي واردميدان ميشود .

اين عضو شوراي مركزي حزب اسلامي كار درپايان سخنان خود از مردم دعوت كرد تا درانتخابات دوره هفتم شركت كنند و سرنوشت خود را با توجه به حساسيت موضوع وفضاي سياسي كشور رقم زند .

حزب اسلامي كار با گروه هاي جبهه دوم خرداد ائتلاف خواهد كرد



مهندس محمدرضاباهنر دبيركل جامعه اسلامي مهندسين نيز با بيان اينكه به خاطر مردم دوباره به صحنه آمده انتخابات آمده است ، گفت : خدمت رساني به ملت دليل اصلي بازگشت من به اين عرصه است .

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر مي گويد در اين مدت به مطالعه و كارهاي فكري پرداخته و با توجه به اينكه مسئوليت سياسي نداشته، به سهم خود سعي در آرام نگه داشتن شرايط سياسي داشته است . باهنر معتقد است، در حال حاضر براي افزايش ضريب امنيت ملي چاره اي جز افزايش حجم خدمت رساني به مردم وجود ندارد .

وي درخصوص بعضي سخنان جناح اصلاح طلب مبني براينكه درانتخابات دوره هفتم حزب وفاق بدون رقيب خواهد بود، تصريح كرد: طبق آخرين اطلاعات 50 درصد كانديداهاي اين دوره را افراد مسنقل تشكيل داده اند و 20 الي 25 درصد باقي كانديداها را دو جناح موجود كشور دراختيار دارند .

وي درادامه درباره رد صلاحيت كانديداهاي جناح اصلاح طلب اظهارداشت: رد صلاحيت كانديداها برعهده شوراي نگهبان است گرچه آقايان كروبي وخاتمي از عملكرد شورا گله مند هستند، اما انتظار مي رود انتخابات پرشوري پيش رو داشته باشيم .

مهندس باهنر در ادامه افزود: عملكرد مجلس ششم قابل دفاع نبوده ومطالبات مردم با مجلس فاصله زيادي داشته است .

وي درادامه گفت: احساس مي شود مجلس هفتم مطالبات مردم رابيشتر ازگذشته نسبت به مطالبات احزاب وگروه ها درنظر بگيرد .

دبيركل جامعه اسلامي مهندسين دررابطه با برنامه هاي اين حزب بيان داشت: اهداف ما رسيدگي به مطالبات مردم خصوصا اشتغال زايي است . وي افزود: بعد ازآن رسيدگي به مشكلات اقتصادي واجتماعي خصوصا كم كاري هاي دولتي وديوانسالاري ازاولويتهاي كاري جامعه مهندسين است كه به همين دليل ازچهاراقتصاددان مطرح كشور در اين ليست حمايت شده است . مهندس باهنر تصريح كرد: جامعه اسلامي مهندسين هيچ ليست ويا ائتلاف مستقلي ندارد وچون دوره هاي گذشته باهم فكران خود هم كاري مي كند .

به خاطر مردم دوباره به صحنه آمدم



قائم مقام حزب موتلفه اسلامي نيزبا بيان اينكه اگر ليست اين حزب كامل باشد ، عسگر اولادي و بادامچيان انصراف مي دهند ، به خبرنگار مهر گفت : جبهه پيروان خط امام و رهبري آمادگي كامل براي رقابت انتخاباتي را دارد.

وي گفت: حزب موتلفه نيز در تبليغات انتخاباتي با اين جبهه هماهنگ عمل خواهد كرد . ترقي درباره مشخص شدن كانديداهاي اين حزب در سراسر كشور اظهار داشت: هنوز هم بر سر كانديداها بحث هايي خواهيم داشت كه تا يكي دو روز آينده نهايي خواهد شد . عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي خاطرنشان كرد: از 290 نفر نامزد انتخاباتي به عدد كرسي هاي مجلس اعلام حمايت خواهيم كرد . وي كناره گيري آقايان عسگراولادي و بادامچيان را از عرصه انتخابات غيرمحتمل ندانست و گفت: اين مساله به مذاكراتي كه داريم و نتايج آن بستگي دارد اگر به نتيجه برسيم كه كانديداها كامل است، احتمال انصراف وجود دارد . وي احتمال موفقيت اصولگرايان در انتخابات مجلس هفتم را زياد دانست و گفت: با توجه به گرايشات و رويكرد مردم، احتمال موفقيت اصولگرايان و كسب اكثريت توسط آنان بسيار زياد است .

عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي: اگر ليست كامل باشد عسگر اولادي و بادامچيان انصراف مي دهند



دكتر غلامحسين الهام سخنگوي قوه قضاييه نيز در گفتگو با "مهر" با اعلام اينكه تخلفات انتخاباتي را به طور جدي پيگيري خواهيم كرد گفت: مردم بهترين ناظران هستند و مي توانند موارد تخلف را كه جنبه كيفري داشته باشد به قوه قضاييه اعلام كنند. الهام افزود: قوه قضاييه موارد جرايم و شماره تلفن و مراكزي را براي دريافت گزارشهاي مردمي اعلام خواهد كرد و همچنين شعب ويژه رسيدگي به جرايم انتخاباتي نيز در همه كشور براي رسيدگي به اين موارد دايرشده است .

وي در پاسخ به شبهاتي كه درباره پاسخ هاي قوه قضاييه به استعلامهاي انجام شده درباره داوطلبان نمايندگي مجلس اظهار داشت: وظيفه قوه قضاييه پاسخ به استعلام است و سوابقي را كه از نظر كيفري موجود باشد را اعلام مي كند .

الهام خاطرنشان كرد: تشخيص اينكه اين سوابق در تاييد و رد صلاحيت تاثير دارد يا ندارد، طبق قانون انتخابات با هيات هاي اجرايي و نظارتي خواهد بود . سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: وظيفه دادستاني گزارش واقعيت هاي كيفري بوده و اين اقدام نيز با كار كارشناسي دقيق انجام شده است . وي افزود: تنها به ذكر اينكه فرد سابقه دارد، بسنده نشد. بلكه گفته شده اين سابقه به چه منتهي شده است. يا پرونده در گردش بوده كه اعلام كردند در حال رسيدگي و يا اينكه منتهي به صدور قرار براي متهم شد . وي تاكيد كرد: از نظر تشخيص هويت افراد هم در حد امكانات و مقدورات دادستاني كل كار كارشناسي انجام شده يعني حتي موارد مشتبه كه معلوم نيست اين سوابق براي همان داوطلب است يا تشابه اسمي است، ذكر شده است . سخنگوي قوه قضاييه بار ديگر تاكيد كرد: قوه قضاييه در ارايه پاسخ به استعلام هاي صورت گرفته دقيقا طبق قانون اقدام كرده است .

تخلفات انتخاباتي را به طور جدي پيگيري خواهيم كرد



علي محمد بشارتي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير اسبق كشور هم با اشاره به اينكه مجلس هفتم به طور قطع با مجلس ششم متفاوت خواهد بود، گفت: مجلسي هفتم در خدمت انقلاب و در راستاي اهداف حضرت امام (ره)، رهبرمعظم انقلاب و قانون اساسي خواهد بود. وي درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر، درباره پيش بيني وي از تركيب مجلس هفتم افزود: انتخابات چون در دست مردم است هم قابل پيش بيني و هم غيرقابل پيش بيني است. از جهتي كه انتخابات است قابل پيش بيني نيست اما از اين جهت كه مردم هوشمند، شريف، انقلابي و فهيم در صحنه هستند و خطوط نيز مشخص شده احتمال مي دهم مجلس هفتم مجلس متعادل و عاقلي خواهد بود . بشارتي خاطرنشان كرد: برخي از گروههايي را كه دست به اقدامات تخريبي فكري و سياسي زده اند را همه مردم شناخته اند. كساني كه ادعا دارند اما راي ندارند. براي اينكه شكست را نپذيرند با ايجاد بحران مصنوعي از دور خارج شدند كه بعد بگويند ما شركت نكرديم، اگر شركت مي كرديم حتما راي مي آورديم . بشارتي در ادامه اين اقدامات را در اصل پيش زمينه اي براي حركتهاي بعدي و آينده اين گروهها و جناحها عنوان كرد . وي تاكيد كرد: شوراهاي دوره دوم شمايي از انتخابات مجلس هفتم خواهد بود و مردم در انتخابات اول اسفند عكس العمل مناسب نشان خواهند داد .

مجلس هفتم در خدمت انقلاب خواهد بود



سردار مرتضي طلايي فرمانده انتظامي تهران نيزبا اعلام اينكه براي برگزاري انتخابات در تهران هيچ مشكل امنيتي وجود ندارد به خبرنگار سياسي مهر گفت : با توجه به تمهيدات انديشيده شده براي برقراري امنيت انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، انتخابات با امنيت كامل برگزار خواهد شد. سردار سرتيپ مرتضي طلايي افزود: مسئوليت تامين امنيت انتخابات بر عهده نيروي انتظامي است و نيروي انتظامي نيز براي برقراري امنيت انتخابات آمادگي دارد و تمهيدات و پيش بيني هاي لازم را به انجام رسانده است . وي خاطرنشان كرد: همانگونه كه نظام تاكنون 23 انتخابات ديگر را با امنيت كامل برقرار كرده بيست و چهارمين انتخابات نيز مانند بقيه انتخاباتها با امنيت كامل برگزار خواهدكرد .

سردار طلايي خاطرنشان كرد: براي برقراري امنيت انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به طور يقين از كمك مردم استفاده خواهيم كرد . فرمانده ناحيه انتظامي تهران بزرگ تصريح كرد: جلسات و هماهنگي هاي لازم براي برگزاري انتخاباتي با شكوه در نيروي انتظامي انجام شده و همه آماده برگزاري انتخاباتي پرشكوه در روز اول اسفند هستيم .

براي برگزاري انتخابات هيچ مشكل امنيتي وجود ندارد



خليل علي محمدزاده دبيركل انجمن اسلامي دانشجويي و دانش آموختگان دانشگاههاي علوم پزشكي نيز با تاكيد بر اينكه عقلانيت سياسي جامعه نسبت به گذشته افزايش چشمگيري يافته است ، اولويت دادن منافع ملي بر منافع شخصي و گروهي را از ويژگي هاي افراد علاقمند به كشور دانست و گفت: همه چيز در تحليل آخر بستگي به نظر مردم دارد . خليل علي محمدزاده در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر ، فضاي انتخابات ميان گروهها را در وضع كنوني فعال، منطقي و با نشاط عنوان و ابراز اميدواري كرد اين فضا روز به روز براي بسيج حضور گسترده مردم در انتخابات، كارآمدي و اثربخشي لازم را ايفا كند .

وي خاطرنشان كرد: گر چه در مقدمات ورود به انتخابات هفتم حوادث تلخي روي داد اما مسئولان نظام و عقلاي گروهها نشان دادند كه بيشتر دنبال خدمت هستند تا رسيدن به قدرت .

علي محمدزاده با اشاره به اينكه در سالهاي اخير همواره عده اي به بهانه ها و پوشش هاي مختلف مسير جدايي از انقلاب، امام و ارزشها را پيمودند، تصريح كرد: اين عده از رهگذر انتخابات هم آرزوي به بن بست كشاندن نظام اسلامي را داشتند لكن خيلي زود، خود به خط آخر رسيدند . وي تحريم انتخابات از سوي برخي گروهها را بي تدبيري خواند و گفت: اين گروهها بهتر است با تصحيح اشتباه خود به صفوف متحد ملت برگردند . دبيركل انجمن اسلامي دانشجويي و دانش آموختگان دانشگاههاي علوم پزشكي افزود: حاكميت چنين وضعي، انتخاب شايستگان از هر گروهي را به دنبال خواهد داشت . وي اتكاء به شيوه هاي علمي و خردمندانه را در تسريع حل مشكلات مردم و تامين نيازهاي جامعه ضروري دانست و اظهار داشت: احترام به ملت اقتضاء مي كند كه با اعتدال و دانش، رفاه عمومي را گسترش دهيم .

كساني كه جدايي از خط سيرانقلاب را ترويج مي كنند مناسب خدمت رساني نيستند



محمد حسن قديري ابيانه كارشناس مسائل استراتژيك با اشاره به فرارسيدن انتخابات هفتم مجلس ، عملكرد مجلس ششم را ضعيف ، غير قابل قبول و موجب دلسردي و نااميدي مردم دانست و گفت : مجلس بايد بخشي از راه حل مشكلات باشد نه بخشي از مشكل كشور . وي در گفتگو با خبرنگار سياسي" مهر" ، با اشاره به حساسيت موقعيت كنوني جمهوري اسلامي ايران در عرصه بين المللي تاكيد كرد : نمايندگان مجلس هفتم بايد مظهر ايستادگي درراستاي تقويت امنيت و منافع ملي باشند . اين استاد دانشگاه با بيان اينكه قوه مقننه بايد در كنار ساير قوا در عين حفظ استقلال حول محور ولايت موجب انسجام ديپلماسي كشور در برابر عوامل بيروني باشد گفت : يكدست بودن مجلس و يا متنوع بودن تركيب آن ازجناح ها واقشار مختلف چندان بر امنيت ملي تاثير گذار نيست زيرا مهم در حفظ امنيت كشورهماهنگي نمايندگان در تاكيد بر منافع ملي و گردن نهادن بر مصوبات عليرغم مخالفت با آن است . وي با اشاره به اينكه لازمه چنين مجلسي برخورداري نمايندگان از فرهنگ حكومتي است ، گفت : متاسفانه در حال حاضر در ميان نمايند گان و مسوولان كشور ، فرهنگ احترام به تصميم جمع يامراجع تصميم گيري چندان جاري نيست . قديري ابيانه در خصوص ميزان مشاركت مردم در انتخابات گفت : از نظر قانون ملاك نمايندگي كسب اكثريت تعداد شركت كنندگان است در انتخابات است حتي اگر در صد كمي از واجدين شرايط در انتخابات شركت كنند اما نبايد اهميت پشتوانه مردمي مجلس و مسولان را در افزايش قدرت بازدارند گي كشور نمي توان ناديده انگاشت . وي درعين حال تاكيد كرد : آنچه مسلم است چه تعداد آرا كم باشد و چه زياد تبليغات منفي دشمن عليه نظام ادامه خواهد يافت و مشاركت مردم در انتخابات صرفا بردامنه تاثير گذاري اين تبليغات موثر خواهد بود . اين كارشناس مسائل استراتژيك همچنين جنجال برخي جريانات اخير سياسي در پي اعلام نتايج بررسي صلاحيتها را بر ميزان مشاركت مردم در انتخابات بي تاثير دانست و خاطرنشان كرد : اگر مشاركت مردم در انتخابات مجلس هفتم نسبت به انتخابات گذشته كمتر باشد به دليل عملكرد ضعيف مجلس ششم و دلسردي مردم از مشاركت ، خواهد بود . وي بااشاره به ناكامي هاي اين مجلس در حل مشكلات واقعي مردم تصريح كرد : مجلس بايد بخشي از راه حل باشد نه بخشي از مشكل كشور .

مجلس بايد بخشي از راه حل مشكلات باشد نه بخشي از مشكل كشور



مرضيه دباغ سخنگوي جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران با اعلام اينكه اين تشكل در استان تهران ليست انتخاباتي ندارد ، تشويق مردم براي شركت درانتخابات را مهمترين فعاليت اين جمعيت عنوان كرد و گفت: اين جمعيت آمادگي حمايت ازكانديدايي كه هم فكر وهم جهت با اهداف خود باشد را دارد . دباغ درباره عملكرد مجلس ششم نيز اظهار داشت: مجلس ششم آنطور كه شايسته مردم بود كاري براي اين ملت انجام نداد اما اميدواريم مجلس هفتم اين كمبودها راجبران كنند و باتوجه به فرمايش رهبري مردم چون گذشته درانتخابات شركت كنند .

جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران در استان تهران ليست انتخاباتي ندارد