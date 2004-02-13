نخستين نمايشگاه كتب كاربردي و دانشگاهي كار خود را آغاز كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از ستاد خبري نمايشگاه كتب كاربردي و دانشگاهي ، مراسم افتتاحيه اين نمايشگاه با حضور مديران وزارتخانه هاي علوم و تحقيقات و فناوري ، فرهنگ و ارشاد اسلامي و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي برگزار شد.



در اين مراسم همچنين شخصيت هاي برجسته جامعه علمي، فرهنگي كشورمان حضور داشتند.

در اين نمايشگاه كه تا روز 28 بهمن برپاست بيش از 500 ناشر بين المللي از 27 كشور جهان نظير فرانسه ، انگلستان ، هلند، بلژيك، چين، آمريكا، كانادا، اتريش، سوئيس، اسپانيا، سوئد ، دانمارك، فنلاند، نروژ، ژاپن، آلمان، ايتاليا و... حضور دارند.



در نخستين نمايشگاه كتب كاربردي دانشگاهي بيش از 30 هزار عنوان كتاب لاتين در زمينه هاي اقتصاد، تجارت و بازرگاني ، علوم اجتماعي، علوم انساني، علوم پايه، علوم پزشكي ،علوم كامپيوتر، فلسفه، فني و مهندسي، كتب مرجع، كشاورزي، مديريت و هنر و معماري عرضه مي شود.

نمايشگاه ياد شده براي اولين بار در سطحي وسيع و بدون استفاده از يارانه توسط بخش خصوصي و بدون هيچگونه محدويت خريد برگزار مي شود.



زمان كار اين نمايشگاه هر روز از ساعت 9صبح تا 17 بعد از ظهر است.

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