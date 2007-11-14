لیست انتخاباتی مؤتلفه هفته آینده به جبهه متحد ارائه می شود

اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه اسلامی و عضو جبهه متحد اصولگرایان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در لیستی که به جبهه متحد اصولگرایان ارائه می کنیم، سرلیستی را مشخص نکرده ایم چرا که معتقدیم همگی ما شناخته شده هستیم.

وی افزود: در انتخابات مجلس هشتم، جبهه متحد اصولگرایان چهره های شاخص و مورد پذیرش جامعه را معرفی می کند و به عقیده ما همگی سرفهرست هستند.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان با تاکید بر اینکه اصولگرایان تراکم چهره دارند، گفت: اساسا ضرورتی برای معرفی سرلیست در فهرست نهایی اصولگرایان برای انتخابات آتی پیش نخواهد آمد.

بادامچیان در ادامه با اشاره به فعالیتهای انتخاباتی اصلاح طلبان، تصریح کرد: چهره های اصلاح طلبان دارای وجهه لازم در جامعه نیستند، به همین دلیل آنان درصدد معرفی سرلیست در انتخابات مجلس هشتم هستند.

این فعال سیاسی، خاطرنشان کرد: اگر تمامی چهره های اصلاح طلبان موجه باشند دیگر نیازی به تعیین سرلیست نخواهند داشت تا مردم به دلیل حضور سرلیست ، مثلا خاتمی ، در انتخابات آتی به این گروه رای بدهند.