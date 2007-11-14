کریم علی پناه در گفتگو با خبرنگار مهر در فومن،افزود: از ابتدای امسال تا کنون بیش از سه میلیارد ریال تسهیلات از محل طرح های زودبازده به 22 کشاورز و دامدار شهرستان پرداخت شده است.

وی عنوان کرد: با پراخت این میزان تسهیلات برای 24 نفر اشتغالزایی انجام شده است.

علی پناه همچنین از افزایش 30 درصدی برداشت راتون از شالیزارهای فومن در سال جاری خبرداد و افزود: امسال در یک هزارو 400 هکتار از شالیزارهای این منطقه به زیر کشت محصول راتون قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: از این میزان زمین زراعی کشت شده حدود یک هزار و 148 تن شلتوک و 689 تن برنج سفید به ارزش اقتصادی هشت میلیارد و 268 میلیون ریال استحصال شده است.

شهرستان فومن با 13 هزار و 870 هکتار زمین کشاورزی و 11 هزار و 250 خانوار کشاورز در غرب گیلان واقع شده است .