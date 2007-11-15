کتاب "زن در تاریخ و اندیشه اسلامی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به قلم دکتر فتحیه فتاحی ‌زاده نوشته شده و در آن فراز و نشیبهایی که طی تاریخ در حوزه اندیشه اسلامی، متوجه زنان بوده مورد ارزیابی قرار گرفته است .

فتاحی زاده در مقدمه این کتاب اهداف نگارش این کتاب را بررسی نقش تاریخی اسلام در احیای شخصیت زن، کشف آموزه های قرآنی درباره شخصیت زن، محک زدن آرا و اندیشه های مسلمانان درباره شخصیت زن و بررسی مقایسه ای اندیشه دینی در مسئله شخصیت زن با سایر مکتبها عنوان کرده است.

این کتاب با این نگرش که زن نیمی از پیکره اجتماع انسانی است، تلاش می کند تا چگونگی رفتار، فرهنگ و اندیشه او را در شکل گیری جامعه انسانی، نشان دهد و این فرآیند را در سیر تاریخ اسلامی و دینی بررسی کند.

کتاب "زن در تاریخ و اندیشه اسلامی" در 5 فصل با عنوانهای زن در گذرگاه تاریخ، نقش تاریخی اسلام در احیای شخصیت زن، جایگاه واقعی زن در شریعت اسلام، تمایز و تفاوت میان زن و مرد و علل و عوامل تنزل جایگاه زن تنظیم شده است.