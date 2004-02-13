هيچ مرگ ناشي از خودكشي در ميان زلزله زدگان بم نداشته ايم

مسوول بهداشت رواني دانشگاه علوم پزشكي كرمان در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت : بر اساس تحقيقي كه 3 سال قبل از وقوع زلزله در خصوص ميزان شيوع خودكشي در شهرستان بم صورت گرفته بيانگر اين امر است كه به طور ميانگين ماهانه 15 مورد اقدام به خودكشي در بم وجود داشته كه 1 تا 2 مورد از اين خودكشي ها به مرگ انجاميده است .

دكتر علي بهرام نژاد با بيان اينكه مسلما پس از وقوع زلزله در اين شهر غم از دست دادن نزديكان و اعضاي خانواده موجي از افسردگي را بر بازماندگان اين حادثه تحميل كرده كه همين امر تعداد موارد اقدام به خودكشي را افزايش داده است، در اين شرايط هم در صورتيكه هر ماه 15 مورد اقدام به خودكشي و 1 تا 2 خودكشي موفق داشته باشيم بر اساس آن پيشينه طبيعي محسوب مي شود.

وي با بيان اينكه تا كنون حتي يك مورد مرگ ناشي از خودكشي نيز در وزارت بهداشت ثبت نشده و تمام اين اخبار در حد شايعه است ، تصريح كرد : آنچه خودكشي را در يك منطقه اپيدمي و فراگير كرده و موجب افزايش آن مي شود پخش همين شايعات و رسانه اي كردن اخبار مربوط به خودكشي است كه موجب روند افزايشي اقدام به خودكشي در ميان مردم مي شود .

دكتر بهرام نژاد با بيان اينكه سالانه بين 9 تا 10 مورد اقدام به خودكشي در هر 100 هزار نفر طبيعي است يعني به ازاي هر يك مورد خودكشي موفق هميشه 15 مورد خودكشي ناموفق وجود دارد ، اظهار داشت : در زمان بحران ميزان بيماريهاي رواني تقريبا 3 برابر مي شود يعني اگر در شرايط عادي 20 درصد افراد دچار بيمار رواني باشند پس از بروز بحرانهايي ماندد زلزله اين آمار به 60 درصد مي رسد و اين در حالي است كه 80 درصد موارد اقدام به خودكشي يبه دليل بيماريهاي رواني رخ مي دهد .

مسوول بهداشت رواني دانشگاه علوم پزشكي كرمان با بيان اينكه آنچه بيش از اقدام به خودكشي مهم است ، چگونگي كنترل كردن اين بحران است ، تصريح كرد : طي 5/1 ماه پس از وقوع زلزله تنها 10 تا 15 مورد اقدام به خودكشي در شهرستان بم گزارش شده كه هيچ موردي به مرگ منجر نشده است و در حال حاضر نيز 140 روانشناس و روانپزشك به همراه يك گروه 150 نفري شامل روانشناسان باليني و مددكاران در منطقه بم مستقر هستند كه به منظور پيشگيري از آسيب هاي رواني اجتماعي پس از اين بحران به ارائه خدمات مشاوره اي به بازماندگان اين حادثه مي پردازند .