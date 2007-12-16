آمریکاباید در همه مسائل با ایران گفتگو کند/ باید بر دیپلماسی تاکید شود

به گزارش خبرگزاری مهر، تحلیلگر ارشد شورای روابط خارجی آمریکا در گفتگو با مهر بر این عقیده تاکید کرد که موضوع هسته ای ایران در کنار دیگر مسائل مطرح باید در گفتگوهای مستقیم آمریکا با ایران گنجانده شود.



کوپچان در این باره می گوید: من بر این باورم که ایران و آمریکا باید در خصوص مسائل گسترده ای که وجود دارد به گفتگو بنشینند.



موضوع هسته ای ایران، مسئله عراق و ماهیت گسترده تر روابط دو طرف از جمله مسائلی هستند که به عقیده کوپچان باید در گفتگوهای دو جانبه مورد بررسی قرار گیرند.



وی همچنین تاکید دارد که در این روند باید به دیپلماسی فرصتی برای ابراز وجود داده شود.

کوپچان درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال آتی و اینکه این مسئله تا چه حد می تواند تاثیری مثبت بر روابط واشنگتن-تهران داشته باشد می گوید: قطعاً دولتی که در سال 2009 زمام امور را به دست بگیرد سیاست خارجی آمریکا را به ویژه در خصوص خاورمیانه به طور گسترده ای مورد بازنگری قرار خواهد داد.

این کارشناس آمریکایی همچنین می گوید: دولت جرج بوش برای 14 ماه دیگر در راس کار می باشد و روابط ایران و آمریکا نمی تواند دچار وقفه شود، مسائل بسیاری مطرح هستند که نیازمند همکاری واشنگتن و تهران برای حل آنهاست.

وی همچنین در خصوص ایده گفتگوی مستقیم با ایران و استفاده از آن به عنوان یک برگ چانه زنی می گوید، دولت بوش به طور مداوم اصرار دارد تا ایران غنی سازی اورانیوم را کنار بگذارد و این ابتدا به عنوان یک برگه چانه زنی است.