پزشک باید حفظ سلامت بیمار را محور اصلی اقدام خود قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی صبح امروز در اولین کنگره بین المللی حقوق پزشکی که با حضوررئیس قوه قضائیه و جمعی از مسئولان عالی قضائی در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، تصریح کرد: موضوع حقوق پزشکی از گذشته تا به امروز در تاریخ بشر قابل ردیابی است و به نوعی حقوق پزشکی با تاریخچه پیدایش انسان همراه است.

وی با تاکید بر اینکه باید به حقوق پزشکی به عنوان مدافع و پشتیبان بیماران نگاه کرد، افزود: در رعایت حقوق پزشکی هدف اول حفظ سلامت بیمار است.

وزیر بهداشت به خطاهای پزشکی اشاره کرد و افزود: بسیاری از خطاهای پزشکی غیر قابل پیش بینی است و در این وادی تکلیف خطایی که ناشی از قصور فرد است کاملا مشخص است اما آنچه که مربوط به ماهیت اقدام است یکی از مضوعاتی محسوب می شود که اگر تصمیم گیری واحدی در مورد آن نداشته باشیم تند روی و یا کند روی ما باعث خواهد شد تا نظام خدمت رسانی دچار مشکل شود.

لنکرانی با تاکید بر اینکه پزشک باید حفظ سلامت، خود مختاری و عدالت اجتماعی در برخورداری از سلامت را محور اقدامات خود قرار دهد تصریح کرد: برای پیگیری قانونی این سه اصل نیاز به یکسری مقررات داریم تا به صورت نهادینه دنبال شود.

وزیر بهداشت خاطر نشان کرد: به طور حتم در مورد حقوق پزشکی نمی توانیم کپی برداری کنیم و باید توجه داشته باشیم که هر حقوقی به نوعی نگرش به انسان، خالق و دین است و آن نگرش اگر اللهی نباشد خروجی آن برای همه جا قابل استفاده نیست.