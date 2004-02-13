منتظر گزارش آژانس درباره ايران مي مانيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه توني بلر نخست وزير انگليس پس از ديدار با گرهارد شرودر صدراعظم آلمان در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت: انگليس ، آلمان و فرانسه به ايران چشم دوخته اند تا ببينند كه آيا اين كشور به تعهدات خود عمل مي كند.

بلر گفت: به عقيده من پيش از هرگونه اظهار نظر و توضيحي در اين باره ما بايد تا زماني كه آنها اين گزارش را تهيه مي كنند منتظر باشيم.

وي با رد اين ادعا كه سه كشور بزرگ آلمان انگليس و فرانسه قصد به دست گرفتن رهبري اتحاديه اروپا را دارند، گفت: مسئله رهبري نيست بلكه همكاري است. همكاري انگليس، فرانسه و آلمان در اكتبر گذشته ايران را ترغيب به همكاري با آژانس بين المللي انرژي اتمي كرد.

وي گفت: همكاري جمهوري اسلامي ايران نمونه مثبتي بود كه نشان مي داد ما مي توانيم با همكاري بر چنين مسائلي فائق آييم.

ما هميشه سعي مي كنيم با اتحاديه همكاري داشته باشيم اما برخي مسائل وجود دارند كه ما آنها را بين خودمان حل مي كنيم.

وي در رابطه با اتهامات جديد آمريكا عليه ايران گفت كه قضاوت را به پس از انتشار گزارش آژانس موكول خواهد كرد.

بوش ديروز در دور جديد اتهامات عليه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي ايران با متهم كردن ايران به داشتن برنامه هاي غيرمجاز هسته اي، خواستار ممنوعيت عضويت ايران در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي شده بود.

ريچارد آرميتاژ معاون وزير امور خارجه آمريكا نيز امروز گفت : ايران به تعهدات خود در قبال آژانس بين المللي انرژي اتمي عمل نكرده است.

حميدرضا آصفي سخنگوي وزارت امور خارجه با رد اين اظهارات بر پايبندي ايران به تعهدات خود تاكيد كرده است.

