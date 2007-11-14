به گزارش خبرگزاری مهر، در این ویژه نامه هشت صفحه ای ، مطالبی با عناوین چشمه حج، پایان حسرت، عاشق حج ، حج ابراهیمی و حج حسینی، روزهای پیامبر، تاکه از جانب معشوق نباشد کششی، پرواز تا دیار دوست، سفر تا همسایگی خدا و برخی اطلاعات آماری مربوط به سفر عمره و تمتع سال جاری درج شده است.

مدیر ارتباطات و اطلاع رسانی حوزه نمایندگی ولی فقیه در حج و زیارت که مدیر مسئولی این ویژه نامه را عهده دار است، هدف از انتشار این ویژه نامه را که در آستانه موسم حج تمتع سال 86 منتشر شد، ایجاد فضای معنوی برای زایران و مشتاقان زیارت خانه خدا به منظور بهره گیری مناسب تر از کنگره عظیم حج ابراهیمی ذکر کرد.

غلامحسین اسلامی فرد در خصوص سایر تولیدات فرهنگی و اطلاع رسانی این حوزه برای آشنایی بیشتر زایران گفت: در حج تمتع امسال افزون بر نشریه زایر که بصورت روزانه برای توزیع بین زایران منتشر خواهد شد، به مناسبت های مختلف نیز ویژه نامه هایی به منظور تلطیف بیشتر فضای روحانی حج و همچنین اطلاعات و مطالب ضروری مورد نیاز حجاج ایرانی انتشار می یابد.

ویژه نامه نمایشگاه حج همه روزه در غرفه روابط عمومی بعثه مقام معظم رهبری در سالن 17 نمایشگاه بین المللی تهران توزیع می شود.

نمایشگاه بزرگ حج با نام " حج مظهر تجلی اتحاد ملی و انسجام اسلامی از روز دوشنبه هفته جاری با حضور آیت الله محمدی ری شهری نماینده ولی فقیه در حج و زیارت، خاکسار قهرودی رئیس سازمان حج و زیارت و جمعی دیگر از شخصیت های نظام افتتاح شد.

در این نمایشگاه مسیر حرکت زایران بیت الله الحرام از فرودگاه مهر آباد تهران ، ورود به هواپیما ، ورود به فرودگاه جده، مسجد جحفه ، مسجد تنعیم، مسجد الحرام ، عرفات، مشعر ، منی ( جمرات و قربانگاه ) کوچه های مدینه، بقیع، بین الحرمین و مسجد النبی طراحی شده است.

نمایشگاه حج تا تاریخ 27 آبان ماه جاری ادامه خواهد داشت.