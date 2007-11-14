معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند افزود: در این دوره آموزشی که طی 18 روز و به مدت 72 ساعت برگزار می شود، 65 نفر از بانوان مددجوی فارغ التحصیل دانشگاه ها و افراد جویای کار، آموزش های لازم را با استفاده از اساتید مجرب و متخصص فرا می گیرند.

محمد اکبری یادآور شد: دوره های آموزشی فوق در قالب سیاست ها و برنامه های تدوین شده وزرات کار بوده و متقاضیان در این دوره ها به صورت رایگان آموزش های لازم را کسب می نمایند.

وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ارتقا سطح آگاهی و میزان مهارت افراد جویای کار، توانمند سازی مددجویان و مجریان طرح های اشتغال، متقاضیان ورود به عرصه کار و ... عنوان کرد.