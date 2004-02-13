جشنواره ادبيات غدير ، بهترين داستان ها و اشعار كودكان را معرفي كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، به نقل از روابط عمومي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان ، در اين جشنواره كه 20 بهمن ماه در سالن سينما تئاتر كانون برگزار شد ، 17 اثر آز آثارشعر و داستاني كه از سراسر كشور به دبيرخانه جشنواره رسيده بود ، برگزيده و معرفي شدند .

بنا بر اين گزارش ، در بخش شعر جعفر جعفري و مريم نظري از استان لرستان ، سهيلا چهاردانگي از كرمان ، نسرين اسقراني از تهران ، راضيه عربي ، طاهره كشاورزي و زهرا باقري از فارس ، آرين رستمي از بوشهر و بهنوش اكوان از خوزستان انتخاب شدند .

اين گزارش مي افزايد ، آثار داستاني فرزان شعباني و محمد سلطاني نژاد از استان تهران ، سيد شهاب الدين موسوي زاده از گيلان ، ميلاد نوريه از كرمانشاه ، مهديه حيدرزاده از آذربايجان شرقي و محمد حسين امانت از فارس ، فاطمه ترك از همدان و مرضيه روح بخش از خراسان نيز به عنوان بهترين آثار ادبي غدير معرفي شدند .

گفتني است محسن چيني فروشان ، مدير عامل كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در اين جشنواره ، با اشاره به اينكه موضوع غدير مي تواند دستمايه خوبي براي آثار ادبي باشد ، اظهار داشت : جشنواره ادبي غدير در سالهاي آينده به صورت وسيع تر برگزار خواهد شد .



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