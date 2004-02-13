ليست نهايي جبهه وفاق ايران اسلامي منتشر شد

به گزارش خبرگزاري مهر، جبهه وفاق ايران اسلامي اسامي كانديداهاي اين جبهه در تهران را به شرح زير اعلام كرد:
1- حجه الاسلام والمسلمين دكتر احمد احمدي
2- عماد افروغ
3- امير علي اميري
4- دكتر فاطمه بروجردي كريمي
5- محمد هاشم رهبري
6- علي رضائيان
7- علي الحسين روح الاميني نجف آبادي
8- رضا روستا آزاد
9- رحمان رنجبر
10- كريم زارع
11- حميد زاهدي
12- مهريه سويزي
13- بهجت السادات شهرتاش
14- حسين شمسايي
15- حجه الاسلام والمسلمين محمد رضا عباسي فر
16- عليرضا علي احمدي
17- مهدي علي
18- محمد عظيمي
19- لطفعلي عيوضي
20- حسن غفوري فرد
21- حسين كنعاني مقدم
22- محمد متوليان
23- محمد رضا مجيدي
24- محمد مهدي مظاهري تهراني
25- حسين مظفر
26- مسلم ميرزا پور
27- مرتضي محمودي
28- دكتر عزت ميرخاني
29- الياس نادران
30- محمد كاظم نجفي علمي
جبهه وفاق ايران اسلامي با تشكر از شركت ميليو ني ملت شريف ايران در راهپيمايي 22 بهمن ليست نهايي خود را منتشر كرد.
به گزارش خبرگزاري مهر، جبهه وفاق ايران اسلامي اسامي كانديداهاي اين جبهه در تهران را به شرح زير اعلام كرد:
نظر شما