استودیو سیار رادیو البرز راه اندازی می شود

بهنام احمدپور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: قول راه اندازی این استودیو از حدود یک سال گذشته به مردم داده شده اما به دلیل برخی مشکلات فنی، این استودیو هنوز راه اندازی نشده است.

وی افزود: در حال حاضر کار دکور و امور فنی صدا بر روی یک دستگاه اتوبوس انجام شده و امید می رود از اول دی ماه امسال با حضور در میان مردم غرب استان تهران اقدام به ضبط و پخش برنامه کند.

احمد پور خاطرنشان کرد: با امکاناتی که در این استودیوی سیار فراهم شده، تلاش می شود قسمتی از برنامه های روزانه رادیو به صورت زنده و در میان مردم تهیه می شود.