قرعه كشي پانزدهمين دوره رقابتهاي واليبال قهرماني باشگاههاي آسيا

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين مراسم كه با حضور آقاي "وي" رئيس كنفدراسيون واليبال آسيا و و 12 نفر از اعضاي كميته مسابقات از جمله سعيد درخشنده دبير فدراسيون واليبال كشورمان برگزار شد ، 8 تيم شركت كننده به شرح زير در دو گروه جاي گرفتند :

گروه A : صنام - قطر - ازبكستان و چين

گروه B : ايران (2) - قزاقستان - تايپه - كره جنوبي

* مسابقات از روز 4 ارديبهشت ماه 83 در تهران آغاز خواهد شد كه در نخستين روز صنام با قطر ، ازبكستان با چين ، ايران (2) با تايپه و قزاقستان با كره جنوبي بازي خواهند كرد .

* غايب بزرگ اين رقابتها نماينده باشگاهي ژاپن است كه به دليل درگيري بازيكنان ملي پوش اين كشور در رقابتهاي زير گروه المپيك ، در مسابقات اين دوره شركت نخواهد كرد .