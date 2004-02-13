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۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۴:۴۹

مصطفي كارخانه سرمربي تيم واليبال صنام تهران در گفتگو با "مهر" :

همدلي و برنامه ريزي تيم ما را به قهرماني رساند

مصطفي كارخانه سرمربي تيم واليبال صنام تهران ، قهرماني تيمش در ليگ برتر را نتيجه همدلي و تلاش بازيكنان و برنامه ريزي كادر فني اين تيم دانست .

وي در گفتگو با خبرنگار "مهر" افزود : ما در شرايطي به قهرماني دست يافتيم كه در آغاز فصل بدشانسي و مصدوميتهاي زيادي را پشت سر گذاشتيم اما در سايه تلاش دسته جمعه و حمايت مديران باشگاه به قهرماني دست يافتيم و حالا بايد براي جام باشگاههاي آسيا آماده شويم .
كارخانه با اشاره به در پيش بودن اردوي تيم ملي واليبال و مسابقات مقدماتي المپيك افزود : براي جام آسيا هم ما مشكل داريم اما اميدوار هستيم با گرفتن يك يا دو بازيكن جديد و برپائي اردوي خودمان در اروپا بتوانيم به مكان درخور توجهي دست پيدا كنيم .

کد مطلب 58640

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