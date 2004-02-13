همدلي و برنامه ريزي تيم ما را به قهرماني رساند

وي در گفتگو با خبرنگار "مهر" افزود : ما در شرايطي به قهرماني دست يافتيم كه در آغاز فصل بدشانسي و مصدوميتهاي زيادي را پشت سر گذاشتيم اما در سايه تلاش دسته جمعه و حمايت مديران باشگاه به قهرماني دست يافتيم و حالا بايد براي جام باشگاههاي آسيا آماده شويم .

كارخانه با اشاره به در پيش بودن اردوي تيم ملي واليبال و مسابقات مقدماتي المپيك افزود : براي جام آسيا هم ما مشكل داريم اما اميدوار هستيم با گرفتن يك يا دو بازيكن جديد و برپائي اردوي خودمان در اروپا بتوانيم به مكان درخور توجهي دست پيدا كنيم .