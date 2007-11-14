هجدهمین جشنواره استانی سوره در هرمزگان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی قاسم زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: محوریت آثار منتخب و مورد توجه هیئت داوران در برگزاری این جشنواره، نگاه به حوزه تعمیق مبانی معرفت دینی و حمایت از نبوغ در خلق آثار نمایشی است و بر این اساس بسیاری از استعدادهای نهفته جوانان استان نیز مورد شناسایی و حمایت قرار می گیرند.

دبیر این جشنواره، داوران میهمان این دوره را استاد نصرالله قادری و سیروس کهوری نژاد از تهران و احمد قاسمی پور از هرمزگان عنوان کرد و بیان داشت: امسال برای افزایش آگاهی هنرمندان و فعالان حوزه نمایش، کارگاه های آموزشی نیز در حاشیه برگزاری این جشنواره برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: از میان 48 متن ارسالی از شهرستانهای بندرلنگه، میناب، هرمز و بندرعباس، 21 متن به بخش بازبینی راه یافت که از میان آنها 17 متن انتخاب شدند که در بخش مسابقه سومین جشنواره تئاتر استانی به رقابت می پردازند.

آثار راه یافته به مرحله نهایی در دو بخش کودک و نوجوان و بزرگسال در سالن طوبی شهر بندرعباس به روی صحنه خواهند رفت.