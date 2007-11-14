به گزارش خبرنگار مهر، در این اجلاس که از روز چهارشنبه، سی ام آبان ماه آغاز و تا روز دوم آذر ادامه خواهد داشت، مسئولان سازمان های مبارزه با فساد جهان حضور خواهند داشت و به بحث و بررسی در مورد چگونگی ریشه کن کردن مسئله فساد می پردازند.

در روز دوم این اجلاس، محمد نیازی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با موضوع "تعامل دستگاه های مبارزه با فساد، دستگاه های مجری قانونی و دادستان در ریشه کن کردن فساد" به ایراد سخن می پردازد.

اجلاس مسئولان سازمان های مبارزه با فساد جهان، چهارشنبه هفته آینده با سخنرانی رئیس جمهور اندونزی آغاز به کار می کند.