مسابقات فوتسال قهرماني كارگران ايران

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين مسابقات كه از بيستم بهمن ماه آغاز شده است 24 تيم از استانهاي خراسان ، آذربايجان شرقي ، زنجان ، قم ، قزوين ، تهران ، مازندران ، همدان ، سمنان، آذربايجان غربي ، گيلان ، يزد ، كهگيلويه و بويراحمد، بوشهر، لرستان ، كرمانشاه ، ايلام، اصفهان، فارس ، مركزي ، هرمزگان ، خوزستان و منطقه كارگري كرج حضور دارند كه در پايان اين دوره از رقابتها علاوه بر تعيين قهرمان اين مسابقات تعداد 12 تيم جواز حضور در دسته اول فوتسال قهرماني كارگران كشور را بدست مي آورند و مابقي تيمها به دسته دوم راه مي يابند كه تاكنون تيم هاي يزد ، آذربايجان غربي ، خراسان ، قزوين ، همدان ، ايلام و كرمان به دسته دوم سقوط كرده اند. نتايج بازيهاي انجام شده امروز به اين شرح است: گيلان 6 - زنجان3 ، تهران 6 - قم 2، بوشهر 4 - يزد يك ، مركزي 5 - اصفهان 2 ، كرمان 2 - خوزستان 5.

گفتني است ادامه اين مسابقات فردا پيگيري مي شود.