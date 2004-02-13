اعتراض مربيان تيم واليبال دخانيات به داوري

مسعود شلتوكچي و كامران تبريزي دراين خصوص به خبرنگار "مهر" گفتند: ما بايد سه بر يك مسابقه با پگاه را شكست مي داديم ، اما برخورد بسيار بد تماشاگران و پرتاب سنگ و اشيا توسط آنها از يك سو و اشتباهات داوري به ويژه داور دوم و داوران خط نتيجه را از ما گرفتند.

مربيان دخانيات افزودند: متاسفانه ناظر فدراسيون آقاي كدخدازاده داوري را خوب خوانده است ، حال آنكه واقعيت چيز ديگري است و فدراسيون واليبال بايد ناظران و خبرنگاران تهراني را براي گزارش واقعيت ها به همراه تيم هاي تهراني به شهرستانها اعزام كنند تا حق و حقوق تيم ها تضييع نشود.