  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۵:۳۴

اعتراض مربيان تيم واليبال دخانيات به داوري

مربيان تيم واليبال دخانيات تهران به نحوه اداره مسابقه بين اين تيم با پگاه اروميه معترض هستند .

مسعود شلتوكچي و كامران تبريزي دراين خصوص به خبرنگار "مهر" گفتند: ما بايد سه بر يك مسابقه با پگاه را شكست مي داديم ، اما برخورد بسيار بد تماشاگران و پرتاب سنگ و اشيا توسط آنها از يك سو و اشتباهات داوري به ويژه داور دوم و داوران خط نتيجه را از ما گرفتند.
مربيان دخانيات افزودند: متاسفانه ناظر فدراسيون آقاي كدخدازاده داوري را خوب خوانده است ، حال آنكه واقعيت چيز ديگري است و فدراسيون واليبال بايد ناظران و خبرنگاران تهراني را براي گزارش واقعيت ها به همراه تيم هاي تهراني به شهرستانها اعزام كنند تا حق و حقوق تيم ها تضييع نشود.

کد مطلب 58649

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها